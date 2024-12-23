Motorista do ES envolvido em tragédia com 41 mortes em MG se entrega à polícia

O motorista da carreta que se envolveu em um acidente com um ônibus e um carro na BR-116, em Teófilo Otoni, interior de Minas Gerais, no último sábado (21), se apresentou à polícia da mesma cidade na tarde desta segunda-feira (23), acompanhado de advogados. Ele era considerado foragido e procurado pelas autoridades de segurança, após fugir do local da ocorrência. Segundo a Polícia Civil, o homem, que não teve a identidade divulgada, é natural do Espírito Santo. Ao todo, 41 pessoas morreram vítimas da batida.
Segundo a corporação, o homem foi até a sede do 15º Departamento de Polícia Civil em Teófilo Otoni, onde foi ouvido pelo delegado responsável pela investigação.
A Polícia Rodoviária Federal afirmou que fez contato com as agências de inteligência de outros Estados, sobretudo do Espírito Santo, na tentativa de capturá-lo. Foi montada uma força-tarefa para tentar localizar e prender o homem, com atenção nas regiões de divisa. Houve a suspeita de que o homem poderia estar em alguma cidade capixaba.
A PC de Minas Gerais trabalha com a linha de investigação de que o acidente foi motivado pelo desprendimento de um bloco de granito que era transportado pela carreta. Foi verificado pelos agentes que o veículo estava com a carga acima do limite permitido, o que indicaria responsabilidade do condutor do veículo. Notas ficais apontam que a carga saiu do Ceará e seguia para o Espírito Santo.
O atrito do material com o asfalto seria a causa do incêndio. As vítimas que estavam no ônibus morreram carbonizadas. A região onde ocorreu o acidente é conhecida como foco de extração de granito.
A Polícia Militar mineira constatou ainda que o condutor do veículo de carga estava com a habilitação para dirigir cassada desde 2022, quando foi parado em um blitz da Lei Seca em Mantena, município limítrofe com o Espírito Santo, e se negou a fazer o teste do bafõmetro. Desde então, ele não tinha permissão para dirigir.
Vítimas que estavam no carro de passeio envolvido, no entanto, relataram que o ônibus teve o pneu traseiro estourado em uma baixada e acabou avançando na contramão. O depoimento do motorista da carreta sobre a dinâmica do acidente pode ser importante para as investigações.
Corpos identificados
Das 41 vítimas, segundo a Polícia Civil mineira, até o presente momento, foram formalmente identificados 14 corpos, sendo que 5 já foram retirados pelos familiares.
A PCMG reafirma que o atendimento aos familiares continua a ser realizado pela assistência social do Instituto Médico Legal Dr. André Roquette (IMLAR), pelo telefone: (31) 3379-5059.
A PCMG esclarece ainda que, nesta tarde, o motorista da carreta se apresentou, espontaneamente, acompanhado de advogados, na sede do 15º Departamento de Polícia Civil em Teófilo Otoni, onde permanece sendo ouvido pelo delegado responsável pela investigação.
O acidente
Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu na BR-116, no km 286, na localidade de Lajinha, por volta das 4h.
No total, 48 pessoas estiveram envolvidas no acidente. O ônibus pertencia à empresa Emtram e saiu de São Paulo com destino a Elísio Medrado (BA), mas havia passageiros com destino a Santa Inês (BA) e Vitória da Conquista (BA). Os três ocupantes do carro foram socorridos com lesões graves.
*Com informações da Folhapress