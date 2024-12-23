Motorista do ES envolvido em tragédia com 41 mortes em MG se entrega à polícia

O motorista da carreta que se envolveu em um acidente com um ônibus e um carro na BR-116, em Teófilo Otoni, interior de Minas Gerais , no último sábado (21), se apresentou à polícia da mesma cidade na tarde desta segunda-feira (23), acompanhado de advogados. Ele era considerado foragido e procurado pelas autoridades de segurança, após fugir do local da ocorrência. Segundo a Polícia Civil , o homem, que não teve a identidade divulgada, é natural do Espírito Santo . Ao todo, 41 pessoas morreram vítimas da batida.

Segundo a corporação, o homem foi até a sede do 15º Departamento de Polícia Civil em Teófilo Otoni, onde foi ouvido pelo delegado responsável pela investigação.

Polícia Rodoviária Federal afirmou que fez contato com as agências de inteligência de outros Estados, sobretudo do Espírito Santo, na tentativa de capturá-lo. Foi montada uma força-tarefa para tentar localizar e prender o homem, com atenção nas regiões de divisa. Houve a suspeita de que o homem poderia estar em alguma cidade capixaba.

Corpo de Bombeiros em atuação após grave acidente na BR 116, em Teófilo Otoni (MG) Crédito: CBMMG/ Divulgação

A PC de Minas Gerais trabalha com a linha de investigação de que o acidente foi motivado pelo desprendimento de um bloco de granito que era transportado pela carreta. Foi verificado pelos agentes que o veículo estava com a carga acima do limite permitido, o que indicaria responsabilidade do condutor do veículo. Notas ficais apontam que a carga saiu do Ceará e seguia para o Espírito Santo.

O atrito do material com o asfalto seria a causa do incêndio. As vítimas que estavam no ônibus morreram carbonizadas. A região onde ocorreu o acidente é conhecida como foco de extração de granito.

Polícia Militar mineira constatou ainda que o condutor do veículo de carga estava com a habilitação para dirigir cassada desde 2022, quando foi parado em um blitz da Lei Seca em Mantena, município limítrofe com o Espírito Santo, e se negou a fazer o teste do bafõmetro. Desde então, ele não tinha permissão para dirigir.

Vítimas que estavam no carro de passeio envolvido, no entanto, relataram que o ônibus teve o pneu traseiro estourado em uma baixada e acabou avançando na contramão. O depoimento do motorista da carreta sobre a dinâmica do acidente pode ser importante para as investigações.

Corpos identificados

Das 41 vítimas, segundo a Polícia Civil mineira, até o presente momento, foram formalmente identificados 14 corpos, sendo que 5 já foram retirados pelos familiares.

A PCMG reafirma que o atendimento aos familiares continua a ser realizado pela assistência social do Instituto Médico Legal Dr. André Roquette (IMLAR), pelo telefone: (31) 3379-5059.

A PCMG esclarece ainda que, nesta tarde, o motorista da carreta se apresentou, espontaneamente, acompanhado de advogados, na sede do 15º Departamento de Polícia Civil em Teófilo Otoni, onde permanece sendo ouvido pelo delegado responsável pela investigação.

O acidente

Segundo o Corpo de Bombeiros , o acidente aconteceu na BR-116, no km 286, na localidade de Lajinha, por volta das 4h.

No total, 48 pessoas estiveram envolvidas no acidente. O ônibus pertencia à empresa Emtram e saiu de São Paulo com destino a Elísio Medrado (BA), mas havia passageiros com destino a Santa Inês (BA) e Vitória da Conquista (BA). Os três ocupantes do carro foram socorridos com lesões graves.