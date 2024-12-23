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Fiscalização

Motorista é preso com grande quantidade de drogas na BR 101 em Aracruz

Caminhoneiro relatou que iria receber R$ 5 mil para fazer o transporte dos entorpecentes que estavam escondidos pelo veículo

Publicado em 23 de Dezembro de 2024 às 11:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 dez 2024 às 11:17
Material apreendido pela PRF em carreta na BR 101, em Aracruz
Material apreendido pela PRF em carreta na BR 101, em Aracruz Crédito: Divulgação | PRF
Um motorista de 33 anos foi preso com grande quantidade de drogas escondidas dentro de uma carreta na BR 101  em AracruzNorte do Espírito Santo, na tarde de domingo (22). Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o homem confessou que iria receber R$ 5 mil para transportar entorpecentes do Rio de Janeiro para Linhares, cidade também no Norte capixaba. 
Os agentes federais abordaram a carreta por volta das 16h15, na altura do distrito de Jacupemba, durante fiscalização de rotina. Primeiro foi constatado que o condutor não havia cumprido o descanso obrigatório e ele mesmo confessou ter consumido 'rebite' — inibidor de sono — para prolongar a jornada ao volante. Em seguida, na primeira vistoria, foram encontrados um revólver calibre .38 carregado com cinco munições intactas e uma deflagrada e alguns tabletes de drogas: dois de cloridrato de cocaína (2kg), um de maconha (1kg) e cinco de pasta base de cocaína (5kg).
Uma nova inspeção, já na Delegacia Regional de Linhares, revelou um compartimento trancado, onde foram encontradas quatro caixas contendo 132 tabletes de maconha. Ao ser questionado, o motorista disse que havia recebido a proposta de uma pessoa desconhecida em um posto de combustíveis na Rodovia Presidente Dutra, no Rio de Janeiro, e que receberia R$ 5 mil após a entrega em Linhares.
A Polícia Civil informou que o motorista foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e encaminhado ao sistema prisional. O nome dele não foi divulgado.
A empresa responsável pela carreta, Água de Coco Macena, emitiu nota reforçando que os atos praticados pelo condutor não condizem com as políticas e cultura da empresa e que está à disposição das autoridades para colaborar com as investigações

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