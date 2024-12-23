Motorista é preso com grande quantidade de drogas na BR 101 em Aracruz

Material apreendido pela PRF em carreta na BR 101, em Aracruz Crédito: Divulgação | PRF

Os agentes federais abordaram a carreta por volta das 16h15, na altura do distrito de Jacupemba, durante fiscalização de rotina. Primeiro foi constatado que o condutor não havia cumprido o descanso obrigatório e ele mesmo confessou ter consumido 'rebite' — inibidor de sono — para prolongar a jornada ao volante. Em seguida, na primeira vistoria, foram encontrados um revólver calibre .38 carregado com cinco munições intactas e uma deflagrada e alguns tabletes de drogas: dois de cloridrato de cocaína (2kg), um de maconha (1kg) e cinco de pasta base de cocaína (5kg).

Uma nova inspeção, já na Delegacia Regional de Linhares, revelou um compartimento trancado, onde foram encontradas quatro caixas contendo 132 tabletes de maconha. Ao ser questionado, o motorista disse que havia recebido a proposta de uma pessoa desconhecida em um posto de combustíveis na Rodovia Presidente Dutra, no Rio de Janeiro, e que receberia R$ 5 mil após a entrega em Linhares.

A Polícia Civil informou que o motorista foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e encaminhado ao sistema prisional. O nome dele não foi divulgado.