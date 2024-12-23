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Segunda-feira com alerta para temporais e muita chuva em áreas do ES

Previsão é de que fenômeno gere precipitações volumosas numa extensa faixa que vai da costa da região Sudeste até porção da Amazônia, estando o Espírito Santo no "meio" do caminho

Publicado em 23 de Dezembro de 2024 às 08:52

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

23 dez 2024 às 08:52
Sob influência do fenômeno chamado "Zona de Convergência do Atlântico Sul" (ZCAS), a segunda-feira (23) deve ser de chuva forte em algumas cidades. Segundo a Climatempo, áreas de divisa do Espírito Santo com Minas Gerais e do litoral capixaba devem ser mais afetadas.
Nessas regiões, assim como em outras partes do Sudeste e do Sul do país, a chuva frequente e volumosa deve gerar grandes acumulados até o final do dia, aumentando o risco para alagamentos e até deslizamento de terra.
No fim de semana, a Climatempo já havia alertado que os dias que antecedem o Natal poderiam ser marcados por temporais. A previsão é de que a ZCAS gere muita chuva numa extensa faixa que vai da costa da região Sudeste até porção da Amazônia, estando o Espírito Santo no "meio" do caminho.
O fenômeno não é incomum, mas este é o primeiro alerta neste início de verão capixaba. De acordo com a previsão, o acumulado de chuva pode ultrapassar 150 milímetros em diversas localidades pelo Brasil — volume considerado expressivo.

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