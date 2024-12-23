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Marco Bravo

Artigo de Opinião

É biólogo, mestre em Gestão Ambiental, comentarista de Meio Ambiente e Sustentabilidade da rádio CBN Vitória
2024

Eventos climáticos extremos, crise hídrica: uma retrospectiva do meio ambiente

2024 foi um ano de grandes desafios, mas também de oportunidades para transformar o futuro do planeta
Marco Bravo
É biólogo, mestre em Gestão Ambiental, comentarista de Meio Ambiente e Sustentabilidade da rádio CBN Vitória

Publicado em 23 de Dezembro de 2024 às 07:00

Publicado em 

23 dez 2024 às 07:00
Olá, leitor! Vamos fazer uma jornada pelos principais acontecimentos em 2024 que impactaram a sustentabilidade e o meio ambiente. Este foi um ano marcado por avanços, mas também por grandes desafios. Vamos explorar juntos?

Problemas Impactantes de 2024

Nem tudo foi progresso em 2024. Alguns problemas ambientais e sociais desafiaram o mundo:
Ondas de calor recordes:
  • O planeta registrou as temperaturas mais altas da história em várias regiões, como na Europa, onde termômetros ultrapassaram 50°C. Isso impactou a agricultura, a saúde pública e a biodiversidade.
  • Reflexão para você: Como sua cidade se prepararia para lidar com temperaturas extremas?
Desmatamento na Amazônia:
  • Apesar de esforços globais, o desmatamento na Amazônia continuou alarmante. Dados apontaram um aumento de 15% em relação ao ano anterior, ameaçando espécies e contribuindo para o aquecimento global.
Fumaça da Amazônia deve chegar ao ES entre terça e quarta-feira
Fumaça da Amazônia deve chegar ao ES entre terça e quarta-feira Crédito: Reprodução | MetSul
  • Você sabia? Além de ser o "pulmão do mundo", a Amazônia é essencial para regular o ciclo das chuvas no Brasil e na América Latina.
Crescimento da poluição plástica:
  • Estima-se que 12 milhões de toneladas de plástico tenham sido descartadas em oceanos em 2024, afetando ecossistemas marinhos.
  • O Mar de Sargaço, uma área no Atlântico, registrou níveis sem precedentes de poluição, tornando-se um símbolo da crise ambiental.
Crise hídrica global:
  • Grandes cidades, como Jacarta e Cidade do Cabo, enfrentaram severas restrições de água.
  • No Brasil, a região Nordeste sofreu com secas prolongadas, prejudicando comunidades rurais e a produção agrícola.
  • Pergunta para você: Como você administra o consumo de água na sua casa? Pequenas ações podem fazer a diferença!
Eventos climáticos extremos:
  • Furacões mais intensos, enchentes devastadoras na Ásia e secas extremas nos Estados Unidos evidenciaram a força das mudanças climáticas.
  • O ciclone Mocha, que atingiu o sul da Ásia, desalojou milhões de pessoas.

Acordos e Políticas Internacionais

Apesar dos problemas, a COP29 trouxe avanços significativos. Países reafirmaram seu compromisso em limitar o aquecimento global a 1,5°C.

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  • Você sabia? Um dos grandes debates foi sobre a criação de um fundo global para países em desenvolvimento enfrentarem perdas e danos causados pelas mudanças climáticas.
Interatividade: O que você acha que é mais urgente para enfrentar as mudanças climáticas? Tecnologias limpas? Reflorestamento? Ou algo mais?

Avanços Tecnológicos Verdes

2024 também trouxe inovações inspiradoras:
  • Carros elétricos acessíveis ganharam mercado em países emergentes.
  • Foi lançado o primeiro avião comercial movido a hidrogênio, prometendo reduzir drasticamente as emissões no setor aéreo.
Desafio para você: Se pudesse investir em uma tecnologia verde, qual seria? Energia solar? Mobilidade elétrica?

Conservação e Biodiversidade

Mesmo em um cenário de desafios, houve progressos:
  • O Brasil criou novos parques nacionais na Amazônia e na Caatinga.
  • A União Europeia anunciou a proteção de 30% de seus mares até 2030.
Pergunta para você: Qual seria sua prioridade para proteger a biodiversidade?

Economia Circular e Resíduos

A crise do plástico despertou ações globais em 2024:
  • Países como o Canadá baniram plásticos de uso único.
  • Grandes marcas se comprometeram a fabricar 100% de suas embalagens com materiais reciclados.
Dica prática: Que tal começar substituindo plásticos descartáveis por itens reutilizáveis?

Mobilização Popular e Educação Ambiental

Movimentos liderados por jovens ganharam força. Protestos climáticos se espalharam pelo mundo, pedindo ações concretas de líderes globais.

Conclusão: A Urgência de Agir

2024 foi um ano de grandes desafios, mas também de oportunidades para transformar o futuro do planeta.
Pergunta final para você: Qual dos problemas ou avanços mais te chamou atenção? O que você acha que pode ser feito, individualmente ou em comunidade, para criar um impacto positivo?

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