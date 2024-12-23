Motorista envolvido em acidente com mortes em São Mateus é solto

Da esquerda para a direita: Luiza, Enrico, Romário, Arthur e Sirley — vítimas que morreram no acidente Crédito: Montagem | Leitor A Gazeta | Redes sociais

Advogados que fazem a defesa do motorista envolvido no acidente com cinco mortes em Guriri, São Mateus , informaram que Brendo Félix Gaigher, de 30 anos, foi solto após audiência de custódia realizada na manhã desta segunda-feira (23). A decisão, no entanto, ainda não havia sido publicada no site do Tribunal de Justiça até o início da tarde.

Brendo foi preso e levado ao Centro de Detenção Provisória de São Mateus no sábado (21), dia do acidente. Ele foi autuado em flagrante pela Polícia Civil por “cinco homicídios culposos na direção de veículo, majorado por não prestar socorro, em concurso formal”. Segundo a corporação, a autoridade policial considerou que para a configuração de crime foi observada “a conduta imprudente, negligente e imperita por parte do condutor, com nexo causal entre sua ação e o resultado fatal”, informou.

Bafômetro e relato de PMs

Em registro de boletim, policiais militares informaram que, quando chegaram ao local do acidente, encontraram Brendo e um amigo dele no acostamento. O motorista teria relatado aos PMs que inicialmente se afastou com o amigo por medo de represálias, mas que acionou os socorros necessários. Ele também negou ter ingerido bebida alcoólica, mas se recusou a fazer o bafômetro. Por isso recebeu um auto de infração de trânsito devido à recusa ainda no local do acidente, mas os policiais anexaram ao boletim de ocorrência um laudo afirmando que ele não apresentava sinais de embriaguez.

Apesar disso, na delegacia, a autoridade de Polícia Civil avaliou que o motorista e o passageiro terem deixado o local foi um agravante “uma vez que o condutor e o passageiro, cientes da gravidade do acidente, abandonaram o local sem prestar socorro às vítimas, caracterizando a majorante por não ter agido conforme a obrigação legal”, concluiu.

Defesa nega omissão de socorro

A defesa de Brendo, representada pelos advogados criminalistas Júnior Mendonça, Eliezer Palmares, Natalia Zanotti e Juciane Quiuqui, nega que o condutor tenha saído do local do acidente, afirmando que ele fez contato com as autoridades de segurança.