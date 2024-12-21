Mortos em grave acidente em Guriri são homenageados em escola

Da esquerda para a direita, as vítimas: Luiza, Enrico, Romário, Arthur e Sirley. Crédito: Reprodução Redes Sociais

Instituições de ensino e a secretaria de educação de São Mateus prestaram homenagens às cinco vítimas do grave acidente de carro ocorrido na madrugada deste sábado (21) , na Rodovia Othovarino Duarte Santos, em Guriri, São Mateus, Norte do Espírito Santo. O campus do Ifes na cidade decretou luto de três dias e uma cerimônia de despedida será realizada às 15h na Escola Alternativa, onde dois dos mortos estudaram e um deles deu aula.

Romário Guimarães França, de 51 anos, a esposa dele, Sirley França, de 57 anos, o filho o casal, Arthur França, 18 anos, e dois amigos dele, Luiza Lodi, de 16, e Enrico Elias Cesquine, também com 18 anos, morreram após o carro em que eles estavam, um Ford Ka, ser atingido por um Jeep Compass.

Eles voltavam de uma formatura de ensino médio do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) de São Mateus. Arthur e Enrico haviam concluído o curso Técnico em Eletrotécnica Integrado ao Ensino Médio, enquanto Luiza cursava o segundo ano do curso Técnico em Mecânica Integrado ao Ensino Médio.

"Lamentamos profundamente essa tragédia e nos solidarizamos com as famílias e amigos das vítimas neste momento de dor, colocando-nos à disposição para oferecer o apoio necessário", divulgou o Ifes, em nota.

A escola Alternativa, em que Romário trabalhava como professor, também manifestou o seu pesar em suas redes sociais e lamentou a morte dos familiares e amigos. Arthur e Enrico também foram alunos da instituição.

A Secretaria Municipal de Educação de São Mateus também emitiu uma nota sobre o ocorrido, em que reconhece os trabalhos prestados pelo professor Romário à educação municipal. "O professor Romário Guimarães França será eternamente lembrado por sua dedicação, competência e paixão pelo ensino. Sua contribuição para a educação municipal deixou um legado inestimável que jamais será esquecido", afirmou a secretaria em nota.

A pasta ainda prestou condolências a familiares e amigos. "Neste momento de dor e consternação, expressamos nossa solidariedade às famílias, amigos e a todos que conviveram com as vítimas. Que encontrem conforto e força para enfrentar essa perda irreparável. A comunidade escolar está unida em oração e sentimentos, desejando que todos possam encontrar paz em meio a esta tragédia."

A tragédia

Todos os mortos estavam em um Ford Ka branco. No outro veículo, um Jeep Compass, havia duas pessoas, que foram socorridas pelo Samu e encaminhadas para o Hospital Roberto Silvares. Após atendimento médico, eles foram levados à delegacia. O motorista foi autuado por se recusar a fazer o bafômetro.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a batida aconteceu por volta das 4h30 no bairro Guriri. As vítimas estavam em um Ford Ka branco, que foi fazer um retorno em um ponto próximo a um motel, mas subiu na calçada. No mesmo momento, um Compass preto que vinha sentido Guriri bateu no carro com a família. Os carros ficaram completamente destruídos com o impacto da batida.

As vítimas do Ford Ka receberam atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas morreram no local.

A Polícia Militar foi acionada e disse que assim que chegou no local, encontrou o motorista e o passageiro do Compass andando pelo acostamento.

O condutor relatou para os policiais que trafegava pela rodovia em direção a São Mateus quando um Ford Ka, que trafegava no sentido contrário, tentou realizar uma manobra de retorno à esquerda. Segundo ele, não foi possível frear a tempo de evitar a colisão entre os veículos.

O motorista do Jeep afirmou que se afastou do local do acidente com o amigo por medo de represálias, mas informou que acionou os socorros necessários. Aos militares, ele negou ter ingerido bebida alcoólica. Um laudo foi anexado ao boletim de ocorrência, constatando que ele não apresentava sinais de embriaguez.

No entanto, como o motorista se negou a realizar o teste do bafômetro, ele foi autuado devido à recusa ainda no local do acidente pela Polícia Militar.

De acordo com o Código de Trânsito, as consequências para quem se recusa a fazer o teste do bafômetro incluem: multa gravíssima, no valor de R$ 2.934,70; suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) por até 12 meses; recolhimento da CNH; retenção do veículo, se não houver um motorista habilitado e em condições de dirigir; multa em dobro em caso de reincidência no período de 12 meses e encaminhamento à delegacia para um exame clínico e perícia médica.

A Polícia Científica informou que a perícia foi acionada por volta das 4h30. Os corpos das cinco vítimas foram encaminhados para à Seção Regional de Medicina Legal (SML), localizada em Linhares.