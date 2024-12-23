Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tempo

Chuva em Afonso Cláudio destrói ponte e provoca queda de barreira

Danos foram registrados na manhã desta segunda-feira (23); Defesa Civil ainda contabiliza acionamentos

Publicado em 23 de Dezembro de 2024 às 09:56

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

23 dez 2024 às 09:56
Chuva provoca estragos em Afonso Cláudio
À esquerda: ponte levada pela força das águas em Serra Pelada. À direita, queda de barreira na ES 484 Crédito: Redes socias
Uma forte chuva que atingiu a cidade de Afonso Cláudio, na região Serrana do Espírito Santo, provocou queda de barreira e destruiu uma ponte. A precipitação começou ainda na noite de domingo, mas os estragos foram registrados já nesta segunda-feira (23). 
O agente da Defesa Civil do município, Farley Deluca, afirmou que os problemas se concentraram no distrito de Serra Pelada. Ele contou que a chuva começou por volta das 23 horas e houve queda de barreira na ES 484 — que liga o distrito de Serra Pelada à sede da cidade — durante a manhã desta segunda-feira. Além disso, uma ponte foi levada pela força das águas. Outras áreas do distrito também registraram alagamentos. Veja vídeo:
Apesar dos danos, ainda não há registros de moradores desalojados ou desabrigados. A prefeitura divulgou nota explicando que a chuva foi acima do esperado, que está acompanhando junto à Defesa Civil todos os registros e que aguarda a redução do volume das águas para iniciar providências que amenizem o transtorno aos moradores. Esclareceu ainda que a travessia destruída pela força das águas era uma alternativa provisória, mas que há outra opção de estrada para a sede, e o distrito não está isolado.
"Ressaltamos à toda população, que siga as recomendações da Defesa Civil e não arrisquem entrar em locais alagados ou permaneçam próximos de locais com riscos de desmoronamentos e deslizamentos de terra", finalizou. 

Veja Também

Segunda-feira com alerta para temporais e muita chuva

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Chuva no ES Afonso Cláudio Região Serrana
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Trégua no Irã: Trump volta a dizer que não pretende prorrogar cessar-fogo
Mercado livre de energia, ações, investimento, rede elétrica
Crise silenciosa no mercado de energia acende alerta no setor
Nome Elementos achados em Marte podem indicar a existência de vida
Novos compostos vistos em Marte reafirmam que planeta teria abrigado vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados