Chuva em Afonso Cláudio destrói ponte e provoca queda de barreira

À esquerda: ponte levada pela força das águas em Serra Pelada. À direita, queda de barreira na ES 484 Crédito: Redes socias

Uma forte chuva que atingiu a cidade de Afonso Cláudio, na região Serrana do Espírito Santo, provocou queda de barreira e destruiu uma ponte. A precipitação começou ainda na noite de domingo, mas os estragos foram registrados já nesta segunda-feira (23).

O agente da Defesa Civil do município, Farley Deluca, afirmou que os problemas se concentraram no distrito de Serra Pelada. Ele contou que a chuva começou por volta das 23 horas e houve queda de barreira na ES 484 — que liga o distrito de Serra Pelada à sede da cidade — durante a manhã desta segunda-feira. Além disso, uma ponte foi levada pela força das águas. Outras áreas do distrito também registraram alagamentos. Veja vídeo:

Apesar dos danos, ainda não há registros de moradores desalojados ou desabrigados. A prefeitura divulgou nota explicando que a chuva foi acima do esperado, que está acompanhando junto à Defesa Civil todos os registros e que aguarda a redução do volume das águas para iniciar providências que amenizem o transtorno aos moradores. Esclareceu ainda que a travessia destruída pela força das águas era uma alternativa provisória, mas que há outra opção de estrada para a sede, e o distrito não está isolado.