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Acidente

Motorista morre após bater em ciclovia da Leitão da Silva, em Vitória

Condutor foi atingido pela estrutura metálica que protege a pista destinada a ciclistas na noite desta segunda-feira (23)

Publicado em 23 de Dezembro de 2024 às 20:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 dez 2024 às 20:38
Motorista morre após bater em ciclovia da Leitão da Silva, em Vitória
Estrutura de metal da ciclovia da Leitão da Silva, em Vitória, atravessou o veículo Crédito: Tarciane Vasconcelos
Um motorista de 53 anos morreu após bater o carro na estrutura metálica da ciclovia da Avenida Leitão da Silva, em Vitória, na noite desta segunda-feira (23). A identidade do condutor não foi divulgada. No momento da batida, a pista estava molhada devido às fortes chuvas que atingiram a Capital à tarde
Segundo a Polícia Militar, o condutor do veículo, ao passar pelo cruzamento da Leitão da Silva com a Rua Carlos Alves, subiu no canteiro central da avenida colidindo nas proteções de ferro, quebrando sete barras verticais que ficavam fixadas no solo. O carro foi transfixado por uma das barras que atingiu o motorista.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A esposa e o filho do condutor ficaram feridos e foram socorridos ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. O Corpo de Bombeiros e a perícia também estiveram no local do acidente. 
A perícia da Polícia Científica foi acionada às 19h47 e encaminhou o corpo do homem para o Instituto Médico Legal (IML) para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.  

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