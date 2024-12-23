Motorista morre após bater em ciclovia da Leitão da Silva, em Vitória

Estrutura de metal da ciclovia da Leitão da Silva, em Vitória, atravessou o veículo Crédito: Tarciane Vasconcelos

Segundo a Polícia Militar, o condutor do veículo, ao passar pelo cruzamento da Leitão da Silva com a Rua Carlos Alves, subiu no canteiro central da avenida colidindo nas proteções de ferro, quebrando sete barras verticais que ficavam fixadas no solo. O carro foi transfixado por uma das barras que atingiu o motorista.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A esposa e o filho do condutor ficaram feridos e foram socorridos ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. O Corpo de Bombeiros e a perícia também estiveram no local do acidente.