Fotojornalismo: chuva forte dificulta volta para casa na Grande Vitória

Imagens registradas pelo repórter fotográfico de A Gazeta Vitor Jubini retratam o caos provocado pela precipitação intensa na Capital: carros parados em canteiros, trânsito bloqueado, trabalhadores usando o banco dos pontos de ônibus como apoio e moradores se arriscando em meio a grande quantidade de água que tomou conta das ruas. Confira na galeria abaixo: