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Fotojornalismo: chuva forte dificulta volta para casa na Grande Vitória

Imagens registradas na tarde desta segunda-feira (23) retratam caos em meio a ruas alagadas e bloqueadas na Região Metropolitana

Publicado em 23 de Dezembro de 2024 às 19:47

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

23 dez 2024 às 19:47
Chuva forte atrapalha volta para casa e deixa trânsito caótico em Vitória
Chuva forte atrapalha volta para casa e deixa trânsito caótico em Vitória Crédito: Vitor Jubini
Voltar para casa no fim da tarde desta segunda-feira (23) foi um desafio para quem mora na Região Metropolitana. Muitos moradores foram pegos de surpresa com os impactos da chuva forte que atingiu a Grande Vitória. Diversas ruas alagaram e em alguns pontos o fluxo de pedestres e veículos ficou completamente obstruído.
Imagens registradas pelo repórter fotográfico de A Gazeta Vitor Jubini retratam o caos provocado pela precipitação intensa na Capital: carros parados em canteiros, trânsito bloqueado, trabalhadores usando o banco dos pontos de ônibus como apoio e moradores se arriscando em meio a grande quantidade de água que tomou conta das ruas. Confira na galeria abaixo:

Chuva forte atrapalha volta para casa e deixa trânsito caótico em Vitória

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