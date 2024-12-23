Fotojornalismo: chuva forte dificulta volta para casa na Grande Vitória

Voltar para casa no fim da tarde desta segunda-feira (23) foi um desafio para quem mora na Região Metropolitana. Muitos moradores foram pegos de surpresa com os impactos da chuva forte que atingiu a Grande Vitória. Diversas ruas alagaram e em alguns pontos o fluxo de pedestres e veículos ficou completamente obstruído.
- Vitória: lojas cheias de água, sacos de lixo boiando e escadaria que virou cachoeira;
- Vila Velha: alagamentos e deslizamento de terra;
- Cariacica: casas invadidas pela água e rodovias alagadas.
Imagens registradas pelo repórter fotográfico de A Gazeta Vitor Jubini retratam o caos provocado pela precipitação intensa na Capital: carros parados em canteiros, trânsito bloqueado, trabalhadores usando o banco dos pontos de ônibus como apoio e moradores se arriscando em meio a grande quantidade de água que tomou conta das ruas. Confira na galeria abaixo: