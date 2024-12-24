Véspera de Natal com risco de mais chuva e temporais no ES

A chuva não deve dar trégua no Espírito Santo. Segundo a empresa de meteorologia Climatempo, esta terça-feira (24), véspera de Natal, será marcada por tempo instável em boa parte do Sudeste, com sequência de dias chuvosos nos Estados da região.
No Espírito Santo e nordeste de Minas Gerais há previsão de tempestades (temporal + chuva volumosa) — áreas em roxo no mapa abaixo. Regiões marcadas em vermelho têm risco de temporais. Segundo a Climatempo, este cenário é resultado da atuação da primeira Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) somada a outros sistemas meteorológicos que estão intensificando os volumes de chuva.
A previsão indica acumulados significativos até o próximo final da semana, com riscos de temporais e impactos em diversas áreas. Segundo a Climatempo, Minas Gerais, Espirito Santo e Rio de Janeiro concentram os alertas mais críticos para chuvas intensas e volumosas, com possibilidade de alagamentos e deslizamentos.
O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) considera moderada a possibilidade de ocorrência de eventos hidrológicos no Espírito Santo. Não são descartadas as possibilidades de enxurradas, inundações pontuais de córregos canalizados e alagamentos temporários de áreas rebaixadas, principalmente em locais densamente ocupados e com alta impermeabilização do solo.
Chuva até final de semana
A chuva seguirá presente ao longo da semana em toda a região Sudeste. Segundo os mapas de acumulados previstos, os volumes deverão ultrapassar os 80 mm em muitas áreas. Algumas regiões, principalmente no Espírito Santo, em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, podem registrar acumulados superiores a 100 mm. [Veja aqui como se mede chuva]
Os maiores acumulados de chuva em 24 horas (das 6h de segunda às 6h de terça) registrados nos municípios que possuem estação meteorológica do Cemaden foram:
- Alfredo Chaves - 97.6
- Vitória - 76.1
- Marilândia - 65.4
- Laranja Da Terra - 64.8
- Cariacica - 63.83
- Conceição Do Castelo - 62.4
- Rio Novo Do Sul - 62
- São José Do Calçado - 61.4
- Santa Maria De Jetibá - 59.69
- Venda Nova Do Imigrante - 59
- Aracruz - 52.03
- Muniz Freire - 50.6
- Linhares - 49.4
- Vila Velha - 47.7
- Rio Bananal - 46.2
- Nova Venécia - 41.24
- Ponto Belo - 39.6
- Serra - 35.6
- Guaçuí - 34.69
- Alegre - 29.45
- Montanha - 29.2
- Colatina - 28.54
- Ibitirama - 27.6
- Iúna - 27.2
- Mantenópolis - 26.56
- Ibatiba - 26.4
- Guarapari - 25.8
- Irupi - 23.6
- Itarana - 22.2
- Fundão - 21.66
- Itaguaçu - 20.53
- Pancas - 20.44
- Pedro Canário - 18.8
- Ibiraçu - 18.73
- Cachoeiro de Itapemirim - 17.78
- Água Doce do Norte - 17.2