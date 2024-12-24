Véspera de Natal com risco de mais chuva e temporais no ES

, esta terça-feira (24), véspera de Natal, será marcada por tempo instável em boa parte do Sudeste, com sequência de dias chuvosos nos Estados da região.

A previsão indica acumulados significativos até o próximo final da semana, com riscos de temporais e impactos em diversas áreas. Segundo a Climatempo, Minas Gerais, Espirito Santo e Rio de Janeiro concentram os alertas mais críticos para chuvas intensas e volumosas, com possibilidade de alagamentos e deslizamentos.