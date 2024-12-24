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Tempo

Véspera de Natal com risco de mais chuva e temporais no ES

A chuva deve se estender durante a semana, com riscos de alagamentos e deslizamentos

Publicado em 24 de Dezembro de 2024 às 09:54

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

24 dez 2024 às 09:54
A chuva não deve dar trégua no Espírito Santo. Segundo a empresa de meteorologia Climatempo, esta terça-feira (24), véspera de Natal, será marcada por tempo instável em boa parte do Sudeste, com sequência de dias chuvosos nos Estados da região. 
No Espírito Santo e nordeste de Minas Gerais há previsão de tempestades (temporal + chuva volumosa) — áreas em roxo no mapa abaixo. Regiões marcadas em vermelho têm risco de temporais. Segundo a Climatempo, este cenário é resultado da atuação da primeira Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) somada a outros sistemas meteorológicos que estão intensificando os volumes de chuva. 
Risco de temporais para terça-feira (24)
Risco de temporais para terça-feira (24) Crédito: Climatempo
A previsão indica acumulados significativos até o próximo final da semana, com riscos de temporais e impactos em diversas áreas. Segundo a Climatempo, Minas Gerais, Espirito Santo e Rio de Janeiro concentram os alertas mais críticos para chuvas intensas e volumosas, com possibilidade de alagamentos e deslizamentos.
Mapa de Risco alagamento para terça-feira (24)
Mapa de Risco para alagamento para terça-feira (24) Crédito: Cemaden
O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) considera moderada a possibilidade de ocorrência de eventos hidrológicos no Espírito Santo. Não são descartadas as possibilidades de enxurradas, inundações pontuais de córregos canalizados e alagamentos temporários de áreas rebaixadas, principalmente em locais densamente ocupados e com alta impermeabilização do solo.

Chuva até final de semana

Mapa de acumulados previsto entre terça-feira 24 de dezembro de 2024 e 28 de dezembro de 2024
Mapa de acumulados previstos entre terça-feira 24 de dezembro de 2024 e 28 de dezembro de 2024 Crédito: Climatempo
A chuva seguirá presente ao longo da semana em toda a região Sudeste. Segundo os mapas de acumulados previstos, os volumes deverão ultrapassar os 80 mm em muitas áreas. Algumas regiões, principalmente no Espírito Santo, em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, podem registrar acumulados superiores a 100 mm. [Veja aqui como se mede chuva]
Os maiores acumulados de chuva em 24 horas (das 6h de segunda às 6h de terça) registrados nos municípios que possuem estação meteorológica do Cemaden foram:
  • Alfredo Chaves - 97.6
  • Vitória - 76.1
  • Marilândia - 65.4
  • Laranja Da Terra - 64.8
  • Cariacica - 63.83
  • Conceição Do Castelo - 62.4
  • Rio Novo Do Sul - 62
  • São José Do Calçado - 61.4
  • Santa Maria De Jetibá - 59.69
  • Venda Nova Do Imigrante - 59
  • Aracruz - 52.03
  • Muniz Freire - 50.6
  • Linhares - 49.4
  • Vila Velha - 47.7
  • Rio Bananal - 46.2
  • Nova Venécia - 41.24
  • Ponto Belo - 39.6
  • Serra - 35.6
  • Guaçuí - 34.69
  • Alegre - 29.45
  • Montanha - 29.2
  • Colatina - 28.54
  • Ibitirama - 27.6
  • Iúna - 27.2
  • Mantenópolis - 26.56
  • Ibatiba - 26.4
  • Guarapari - 25.8
  • Irupi - 23.6
  • Itarana - 22.2
  • Fundão - 21.66
  • Itaguaçu - 20.53
  • Pancas - 20.44
  • Pedro Canário - 18.8
  • Ibiraçu - 18.73
  • Cachoeiro de Itapemirim - 17.78
  •  Água Doce do Norte - 17.2

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