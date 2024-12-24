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São Mateus

Homem de 69 anos morre durante prática de kitesurf em Guriri

Corpo de João foi encaminhado à SML de Linhares para investigação da causa da morte; segundo amigo, vítima caiu de bruços na água, já sem se mexer

Publicado em 24 de Dezembro de 2024 às 11:37

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

24 dez 2024 às 11:37
João Célio da Silva Fortes tinha 69 anos
João Célio da Silva Fortes tinha 69 anos Crédito: Instagram
Um homem de 69 anos morreu enquanto praticava kitesurf  em uma praia de Guriri, São MateusNorte do Espírito Santo, na tarde de segunda-feira (23). Segundo a Polícia Militar, João Célio da Silva Fortes foi visto por um amigo caindo de bruços na água e ficou sem se mexer. O colega conseguiu resgatar a vítima e trazê-la para a areia, mas João já estava morto.
A suspeita é de que João passou mal durante a prática do esporte. Ele teria saído de Itaúnas, em Conceição da Barra, cidade vizinha, e seguiu até o litoral de São Mateus. A perícia da Polícia Científica foi acionada por volta de 17h40 para a remoção do corpo. Exames serão feitos na Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares para identificar a real causa da morte.
Vítima praticava kitesurf com grupo de amigos
Vítima era praticante de kitesurf Crédito: Instagram

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