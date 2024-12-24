Homem de 69 anos morre durante prática de kitesurf em Guriri

Um homem de 69 anos morreu enquanto praticava kitesurf em uma praia de Guriri, São Mateus, Norte do Espírito Santo, na tarde de segunda-feira (23). Segundo a Polícia Militar, João Célio da Silva Fortes foi visto por um amigo caindo de bruços na água e ficou sem se mexer. O colega conseguiu resgatar a vítima e trazê-la para a areia, mas João já estava morto.
A suspeita é de que João passou mal durante a prática do esporte. Ele teria saído de Itaúnas, em Conceição da Barra, cidade vizinha, e seguiu até o litoral de São Mateus. A perícia da Polícia Científica foi acionada por volta de 17h40 para a remoção do corpo. Exames serão feitos na Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares para identificar a real causa da morte.