Após chuvas, rua cede em bairro em Venda Nova do Imigrante

Uma rua de terra nas proximidades de uma galeria pluvial cedeu no bairro Tapera, em Venda Nova do Imigrante , na Região Serrana do Espírito Santo, nesta terça-feira (24). Segundo a Defesa Civil do município, a área comprometida foi sinalizada e delimitada para evitar acidentes. O incidente ocorreu após fortes chuvas no município, na tarde de segunda-feira (23).

De acordo com informações divulgadas pelo gerente da Defesa Civil da cidade, Gleidson Eustáquio Ferreira, a queda impactou diretamente o tráfego local. A rua é principal via de acesso para um conjunto de imóveis localizados após a galeria.

Rua próxima de galeria cede em bairro em Venda Nova do Imigrante

“O local foi devidamente sinalizado, e o cano, reparado. Outra parte da galeria danificada foi realocada de forma a não obstruir a vazão e também para reter um pouco a pressão por deslizamento na estrada”, disse Ferreira.