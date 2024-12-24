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Região Serrana

Após chuvas, rua cede em bairro em Venda Nova do Imigrante

Área que deslizou está próxima de uma galeria pluvial e atrapalhou acesso de alguns moradores a suas casas

Publicado em 24 de Dezembro de 2024 às 15:29

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

24 dez 2024 às 15:29
Uma rua de terra nas proximidades de uma galeria pluvial cedeu no bairro Tapera, em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo, nesta terça-feira (24). Segundo a Defesa Civil do município, a área comprometida foi sinalizada e delimitada para evitar acidentes. O incidente ocorreu após fortes chuvas no município, na tarde de segunda-feira (23).
De acordo com informações divulgadas pelo gerente da Defesa Civil da cidade, Gleidson Eustáquio Ferreira, a queda impactou diretamente o tráfego local. A rua é principal via de acesso para um conjunto de imóveis localizados após a galeria.

Rua próxima de galeria cede em bairro em Venda Nova do Imigrante

“O local foi devidamente sinalizado, e o cano, reparado. Outra parte da galeria danificada foi realocada de forma a não obstruir a vazão e também para reter um pouco a pressão por deslizamento na estrada”, disse Ferreira.
Os moradores foram orientados a deixar seus veículos antes do ponto afetado enquanto uma solução é implementada. A prefeitura foi acionada pelo órgão para viabilizar alternativas de acessos emergenciais e avaliar as intervenções necessárias para a restauração do trecho.

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