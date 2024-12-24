Dois trechos de rodovia são tomados pela água em Pancas; vídeo

Depois das fortes chuvas que atingiram várias cidades do Espírito Santo, dois trechos da ES 341, em Pancas , no Noroeste do Estado, foram invadidas pela água nesta terça-feira (24). Em imagens feitas por drone, é possível ver vários carros retidos às margens da rodovia, sem conseguir atravessar.

Em um dos pontos alagados, apenas o motorista de uma caminhonete se arriscou e conseguiu passar pela água. A vegetação no entorno da via também foi afetada.

Conforme o boletim Extraordinário da Defesa Civil do Espírito Santo, emitido às 17h desta terça, Pancas é a segunda cidade em que mais choveu no Estado nas últimas 24h, registrando um acumulado de quase 100 milímetros.

A interdição da rodovia pela água se deve também à cheia do Rio Pancas, o que atingiu também a região central da cidade. O distrito de Lajinha, no interior, é outro local em que há relatos de alagamentos.

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