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ES 341

Dois trechos de rodovia são tomados pela água em Pancas; vídeo

Município foi o segundo com o maior acumulado de chuva no Espírito Santo nas últimas 24 horas

Publicado em 24 de Dezembro de 2024 às 17:53

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

24 dez 2024 às 17:53
Depois das fortes chuvas que atingiram várias cidades do Espírito Santo, dois trechos da ES 341, em Pancas, no Noroeste do Estado, foram invadidas pela água nesta terça-feira (24). Em imagens feitas por drone, é possível ver vários carros retidos às margens da rodovia, sem conseguir atravessar.
Em um dos pontos alagados, apenas o motorista de uma caminhonete se arriscou e conseguiu passar pela água. A vegetação no entorno da via também foi afetada.
Conforme o boletim Extraordinário da Defesa Civil do Espírito Santo, emitido às 17h desta terça, Pancas é a segunda cidade em que mais choveu no Estado nas últimas 24h, registrando um acumulado de quase 100 milímetros.
A interdição da rodovia pela água se deve também à cheia do Rio Pancas, o que atingiu também a região central da cidade. O distrito de Lajinha, no interior, é outro local em que há relatos de alagamentos. 
Dois trechos de rodovia são tomados pela água em Pancas; vídeo
A Defesa Civil de Pancas informou que não há registro de famílias desabrigadas ou desalojadas no município. Afirmou ainda que as vias já estão transitáveis novamente. 

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