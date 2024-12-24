Passageiros vivem terror em ônibus do Transcol na Serra

Um homem de 59 anos acabou preso na tarde de segunda-feira (23), após ameaçar com uma pedra passageiros e motorista de um ônibus do sistema Transcol, que seguia sentido Terminal de Laranjeiras, na Serra

Segundo a Polícia Militar , policiais receberam a informação de que um indivíduo teria tomado o controle de um coletivo da linha 572 (T. Laranjeiras/ T. São Torquato) e estaria na Avenida José Celso Cláudio, em direção ao Bairro de Fátima. No entanto, quando policiais conseguiram abordar o coletivo, já próximo à Rodovia Norte Sul, o próprio motorista abriu a porta, e houve um princípio de tumulto com o grande número de pessoas que saíam desesperadas. Os passageiros gritavam por socorro.

Foi dada voz de abordagem, porém o suspeito resistiu com violência, mas acabou detido. Segundo policiais, o homem parecia estar "sob efeito de álcool e outras substâncias". O motorista contou que o indivíduo ameaçou com uma pedra todos os passageiros e que, durante a confusão, um dos vidros do coletivo foi quebrado.

O homem foi levado à Delegacia Regional da Serra e autuado em flagrante por "ameaça, expor a perigo outro meio de transporte público, impedir-lhe ou dificultar-lhe o funcionamento e resistência". Posteriormente foi encaminhado ao presídio. O nome dele não foi divulgado.