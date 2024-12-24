Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência

Passageiros vivem terror em ônibus do Transcol na Serra

Um homem ameaçou a todos com pedra nas mãos; segundo motorista, vidro do coletivo também foi quebrado

Publicado em 24 de Dezembro de 2024 às 15:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 dez 2024 às 15:14
Um homem de 59 anos acabou preso na tarde de segunda-feira (23), após ameaçar com uma pedra passageiros e motorista de um ônibus do sistema Transcol, que seguia sentido Terminal de Laranjeiras, na Serra.
Segundo a Polícia Militar, policiais receberam a informação de que um indivíduo teria tomado o controle de um coletivo da linha 572 (T. Laranjeiras/ T. São Torquato) e estaria na Avenida José Celso Cláudio, em direção ao Bairro de Fátima. No entanto, quando policiais conseguiram abordar o coletivo, já próximo à Rodovia Norte Sul, o próprio motorista abriu a porta, e houve um princípio de tumulto com o grande número de pessoas que saíam desesperadas. Os passageiros gritavam por socorro.
Foi dada voz de abordagem, porém o suspeito resistiu com violência, mas acabou detido. Segundo policiais, o homem parecia estar "sob efeito de álcool e outras substâncias". O motorista contou que o indivíduo ameaçou com uma pedra todos os passageiros e que, durante a confusão, um dos vidros do coletivo foi quebrado. 
O homem foi levado à Delegacia Regional da Serra e autuado em flagrante por "ameaça, expor a perigo outro meio de transporte público, impedir-lhe ou dificultar-lhe o funcionamento e resistência". Posteriormente foi encaminhado ao presídio. O nome dele não foi divulgado.
A Ceturb (Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo) foi procurada pela reportagem, mas não houve retorno até a publicação.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil Serra Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 21/04/2026
Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete
Imagem de destaque
A revolta com soldado de Israel que vandalizou estátua de Jesus no Líbano

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados