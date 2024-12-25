Polícia isola rua em Vila Velha após denúncia de artefatos explosivos

A Polícia Militar isolou a Rua São Paulo, no bairro Itapuã, em Vila Velha, após denúncia de que dois possíveis artefatos explosivos teriam sido deixados na frente de uma escola particular, por volta das 11h20 desta quarta-feira (25). O Esquadrão Antibombas chegou ao local somente às 14h20, e a detonação dos materiais ocorreu pouco antes das 15 horas.