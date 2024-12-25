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No bairro Itapuã

Polícia isola rua em Vila Velha após denúncia de artefatos explosivos

Esquadrão Antibombas chegou ao local somente às 14h20, e a detonação dos materiais ocorreu pouco antes das 15 horas

Publicado em 25 de Dezembro de 2024 às 12:38

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

25 dez 2024 às 12:38
Esquadrão Antibombas detonou artefatos explosivos em rua de Vila Velha
Esquadrão Antibombas detonou materiais suspeitos em Vila Velha Crédito: Vitor Jubini | A Gazeta

A Polícia Militar isolou a Rua São Paulo, no bairro Itapuã, em Vila Velha, após denúncia de que dois possíveis artefatos explosivos teriam sido deixados na frente de uma escola particular, por volta das 11h20 desta quarta-feira (25). O Esquadrão Antibombas chegou ao local somente às 14h20, e a detonação dos materiais ocorreu pouco antes das 15 horas. 

De acordo com a PM, o Batalhão de Missões Especiais (BME) constatou que havia no interior do artefato a presença de carga explosiva e espoletas, o que poderia causar perigo à integridade das pessoas. Dessa forma, o material foi detonado.

De acordo com a aspirante Bressan, da Polícia Militar, o protocolo de interdição foi necessário para evitar riscos aos pedestres e veículos que passaram pelo local. Durante toda a operação, a orientação era para que motoristas desviassem para rotas alternativas. A interdição começou na rotatória dos pescadores.

Esquadrão Antibombas detonou artefatos explosivos em rua de Vila Velha

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