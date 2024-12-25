Polícia isola rua em Vila Velha após denúncia de artefatos explosivos

A Polícia Militar isolou a Rua São Paulo, no bairro Itapuã, em Vila Velha, após denúncia de que dois possíveis artefatos explosivos teriam sido deixados na frente de uma escola particular, por volta das 11h20 desta quarta-feira (25). O Esquadrão Antibombas chegou ao local somente às 14h20, e a detonação dos materiais ocorreu pouco antes das 15 horas.
De acordo com a PM, o Batalhão de Missões Especiais (BME) constatou que havia no interior do artefato a presença de carga explosiva e espoletas, o que poderia causar perigo à integridade das pessoas. Dessa forma, o material foi detonado.
De acordo com a aspirante Bressan, da Polícia Militar, o protocolo de interdição foi necessário para evitar riscos aos pedestres e veículos que passaram pelo local. Durante toda a operação, a orientação era para que motoristas desviassem para rotas alternativas. A interdição começou na rotatória dos pescadores.