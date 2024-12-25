Jovem sem CNH morre em acidente de moto em Anchieta, Sul do ES

Imagem maior: moto envolvida no acidente fatal | Foto menor: a vítima que morreu Crédito: Montagem | Redes sociais

Um jovem de 19 anos morreu após um acidente de moto na Avenida Beira-Mar, em Anchieta Sul do Espírito Santo , na noite de terça-feira (24). Segundo a Guarda Civil Municipal, Eduardo Augusto Santiago Rosa participava de um “rolê de Natal”, em que motociclistas fazem manobras consideradas perigosas e causam perturbação do sossego. Na garupa do veículo estava outro jovem, de 21 anos, mas ele sobreviveu ao acidente.

O órgão informou que Eduardo não tinha habilitação para dirigir e conduzia a moto em alta velocidade, quando foi perseguido pelos agentes, e acabou batendo a pedaleira do veículo no meio-fio, caindo em seguida. Afirmou ainda que logo após o acidente, acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) para os primeiros socorros.

Perseguição

Após receberem informações de que um grupo de motociclistas iriam fazer um “rolê” pela cidade, uma equipe da Guarda foi mobilizada para realizar um cerco. “Foi identificada a entrada de várias motos na cidade, realizando direção perigosa, gerando o risco de acidentes. Assim que visualizaram o cerco, os indivíduos se evadiram, retornando pela contramão”, informou.

Os agentes identificaram que uma das motos fazia um barulho muito alto e realizava direção perigosa em alta velocidade. “Foram dadas ordens de parada de diversas formas, com sinais luminosos, sonoros e megafone, mas não foram acatadas, com os motociclistas empreendendo fuga para a Avenida Beira-Mar”.

Família dá outra versão

Para a TV Gazeta, a família de Eduardo disse que ele não estava participando do evento, mas voltando da casa de um primo, no Centro, e indo para a casa da família que preparava a ceia de Natal. Ele teria encontrado a perseguição da Guarda no meio do trajeto. Alegou ainda que a moto dele foi atingida por uma viatura do órgão, o que teria causado o acidente, e que os agentes não permaneceram no local para prestar socorro.

“Ele foi na casa de um primo dele, numa festividade de Natal, e assim que retornava, passando pela avenida, ele se deparou com várias motos, no sentido Centro. Como ele não tem habilitação, e a moto estava regular, ele provavelmente deve ter se assustado e andou com mais velocidade, onde foi perseguido pela viatura e jogado ao chão. E, assim que viram que tinha acontecido um acidente grave, eles se evadiram do local”, afirmou um tio de Eduardo.

A Guarda foi novamente procurada pela reportagem, mas negou a versão dada pelo familiar da vítima. O corpo do jovem foi removido pela Polícia Científica para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.