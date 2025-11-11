Carga de maconha avaliada em cerca de R$ 12 milhões é apreendida em Vitória

Grande quantidade de maconha é encontrada em terreno baldio na Ilha das Caieiras, em Vitória Crédito: Divulgação | Polícia Militar

Cerca de 400 quilos de maconha foram apreendidos na tarde desta terça-feira (11) em um terreno baldio na Ilha das Caieiras, em Vitória. Segundo a Polícia Militar, a apreensão aconteceu depois que uma equipe de patrulha, que passava pela Rodovia Serafim Derenzi, recebeu informações de que quatro homens haviam escondido sacolas no local. Quando chegaram ao ponto indicado, os militares encontraram a droga.

Segundo o comandante-geral da Polícia Militar, Douglas Caus, cada tablete apreendido chega a custar R$ 30 mil. Desta forma, o prejuízo ao tráfico é estimado em cerca de R$ 12 milhões com a apreensão.