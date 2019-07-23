Carga com 9,6 mil litros de cerveja é apreendida na Serra

Publicado em 23 de julho de 2019 às 20:17
- Atualizado há 6 anos
Um caminhão que transportava uma carga de 9,6 mil litros de cerveja foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal na manhã desta terça-feira (23) na Serra.
Uma equipe fiscalizava o quilômetro 151 da BR 101 quando abordou o veículo. Em fiscalização da carga transportada, os policiais verificaram que, no baú, tinham 800 engradados de cerveja — e que o produto transportado portava nota fiscal inidônea.
A nota foi recolhida pela Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo (Sefaz-ES) para averiguação. Diante da constatação, a Receita Estadual foi acionada para tomar as providências legais cabíveis, e aplicou uma multa de R$ 40.109,76.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o