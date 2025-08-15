Caminhoneiro é preso no ES dirigindo há quase 2 dias sob efeito de drogas

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 14:00
Um caminhoneiro foi flagrado dirigindo na contramão e fazendo curvas perigosas na BR 262, em Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (14). A Polícia Rodoviária Federal (PRF) afirmou que ele estava conduzindo o caminhão havia quase dois dias sem descanso e sob efeito de drogas. Segundo a corporação, ele contou aos agentes ter consumido maconha e “rebite” — anfetamina usada para permanecer acordado — e disse que recebia comissão extra para fazer entregas mais rápidas. O nome do homem não foi divulgado.
O caminhão foi abordado após ser visto em manobra arriscada em meio ao trânsito intenso. Na cabine, a PRF encontrou 23 comprimidos de “rebite”, porções de maconha e um prato com resquícios de substância semelhante à cocaína. O tacógrafo do veículo confirmou que o condutor dirigia desde a madrugada de quarta-feira (13) sem pausas. O caminhoneiro estava acompanhado da esposa no momento da abordagem.
Segundo a Polícia Civil, o homem de 36 anos foi autuado em flagrante por adulteração veicular e por conduzir com capacidade psicomotora alterada devido ao uso de álcool ou outra substância psicoativa. Ele foi encaminhado ao sistema prisional.
