Polícia

Caminhão com 700 kg de maconha junto a panetones é flagrado no RJ a caminho do ES

Motorista disse que saiu do Paraná com destino a Colatina, no Espírito Santo; carga seria entregue em meio a quase 23 mil unidades de panetone

Carol Leal Repórter / [email protected]

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 12:19

Um caminhão transportando cerca de 780 kg de maconha escondidos entre caixas de panetones foi flagrado na BR 393, em Três Rios, no Rio de Janeiro, na noite de terça-feira (16). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista informou que saiu do Paraná com destino a Colatina, no Noroeste do Espírito Santo.

Durante uma fiscalização, os policiais conferiram os documentos obrigatórios e constataram que a nota fiscal indicava quase 23 mil unidades de panetones. Ao remover as primeiras caixas, os agentes encontraram sacos contendo diversos tabletes de maconha, totalizando cerca de 780 kg.

De acordo com a Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ), o motorista, de 38 anos, foi levado à Polícia Civil de Três Rios e autuado em flagrante por tráfico de drogas. A corporaçõe de São Paulo (PCSP), que também atuou no caso, foi procurada, mas não respondeu até a última atualização desta matéria.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta