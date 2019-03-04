Família pulou do 2º andar

Cachorro morre durante incêndio em casa na Serra

Uma adolescente de 14 anos chegou a tentar resgatar o animal, mas foi alertada a não procurar o cachorro e pular para não ser atingida pelas chamas

Publicado em 4 de março de 2019 às 14:14 - Atualizado há 6 anos

Família tem casa incendiada em Novo Horizonte, na Serra Crédito: Ricardo Medeiros

O cachorro da família que teve a casa incendiada na madrugada desta segunda-feira (04) não conseguiu escapar e morreu dentro do imóvel. Vizinhos das vítimas contaram que o animal da raça Poodle era chamado de "Dog".

O montador de andaimes Edilucio Alcântara da Conceição, 37 anos, disse que uma adolescente de 14 anos que estava na casa chegou a tentar resgatar o animal, mas foi alertada a não procurar o cachorro e pular para não ser atingida pelas chamas.

Na manhã desta segunda-feira, o Edilucio encontrou Dog no segundo andar da casa. “Eles estavam preocupados com o cachorro, mas se fossem procurar pelo bichinho, poderiam se queimar ou até morrer por causa da fumaça. Foi tudo muito rápido. Infelizmente, o animal morreu”, disse.

O CASO

Inconformado com a separação, um ex-marido ateou fogo na casa onde morava no bairro Novo Horizonte, na Serra, na madrugada desta segunda-feira (04).

Quatro pessoas que estavam no imóvel, dentre elas uma grávida de seis meses, pularam de uma altura de cerca de quatro metros para escapar das chamas.

Policiais civis que estiveram no local contaram que o suspeito chegou ao imóvel por volta da meia-noite desta segunda-feira com a intenção de reatar o casamento.

De acordo com a polícia, a mulher, que trabalha como auxiliar de serviços gerais, de 47 anos, não aceitou o retorno, mas permitiu que o suspeito dormisse no sofá, no primeiro andar da casa.

Por volta das 4h, o ex-marido acordou e ateou fogo em um móvel da casa e fugiu. A jovem grávida acordou com o cheiro da fumaça e começou a gritar. A dona da casa, uma adolescente de 14 anos, o marido da grávida, um adolescente de 17 anos, e a grávida pularam de uma altura de cerca de 4 metros.

O suspeito fugiu. As vítimas ficaram feridas com o impacto da queda. Todas foram levadas para o Hospital Jayme Santos Neves, na Serra.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta