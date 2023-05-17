Bombeiros controlam incêndio em quiosque na Serra

A Secretaria de Defesa Social (Sedes) da Serra, informou que identificou o incêndio no quiosque da praça de Porto de Canoa durante o patrulhamento preventivo. A Guarda Civil Municipal (GCM), atuou dando apoio aos populares que estavam tentando apagar as chamas do local. Em seguida, o Corpo de Bombeiros chegou ao local e deu andamento à ocorrência.