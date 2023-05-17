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Porto Canoa

Bombeiros controlam incêndio em quiosque na Serra

Chamas foram rapidamente controladas pela ação dos militares que chegaram ao local; caso ocorreu nesta quarta (17)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mai 2023 às 17:51

Publicado em 17 de Maio de 2023 às 17:51

Um incêndio em um quiosque em Porto Canoa, na Serra, assustou moradores da região na tarde desta quarta-feira (17).
Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar o combate das chamas e, de acordo com a corporação, controlou o incêndio. "Não houve vítimas, nem solicitação de perícia", completou a assessoria.
A Secretaria de Defesa Social (Sedes) da Serra, informou que identificou o incêndio no quiosque da praça de Porto de Canoa durante o patrulhamento preventivo. A Guarda Civil Municipal (GCM), atuou dando apoio aos populares que estavam tentando apagar as chamas do local. Em seguida, o Corpo de Bombeiros chegou ao local e deu andamento à ocorrência.

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