Bombeiros controlam incêndio em quiosque na Serra

Um incêndio em um quiosque em Porto Canoa, na Serra, assustou moradores da região na tarde desta quarta-feira (17).
O Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar o combate das chamas e, de acordo com a corporação, controlou o incêndio. "Não houve vítimas, nem solicitação de perícia", completou a assessoria.
A Secretaria de Defesa Social (Sedes) da Serra, informou que identificou o incêndio no quiosque da praça de Porto de Canoa durante o patrulhamento preventivo. A Guarda Civil Municipal (GCM), atuou dando apoio aos populares que estavam tentando apagar as chamas do local. Em seguida, o Corpo de Bombeiros chegou ao local e deu andamento à ocorrência.