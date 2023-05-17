Polícia apreende espingarda e revólver dentro de condomínio em Cachoeiro

Um revólver calibre 32, uma espingarda calibre 12, além de munições foram apreendidos na noite desta terça-feira (16), em um apartamento de um condomínio no bairro Gilson Carone, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo denúncia anônima à Polícia Militar, um apartamento foi invadido para guardar armas e drogas.
O caso, segundo a polícia, aconteceu no conjunto habitacional Otílio Roncetti, no bloco azul. No local, os militares encontraram o apartamento arrombado e após buscas, localizaram as armas e munições, que foram apreendidas. Nenhum suspeito, dono dos materiais foi detido.
De acordo com o síndico do bloco azul, Ricardo Nunes, disse que soube da atuação dos policiais por meio de terceiros e que desconhece praticas criminosas na região.
A Polícia Civil foi procurada pela reportagem e disse que a ocorrência foi entregue na Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, sem conduzidos. O material apreendido será encaminhado para a perícia e, posteriormente, para incineração.