Crimes crescentes

Bicicletas elétricas furtadas para sustentar vício são recuperadas em Vitória

Veículos foram encontrados no bairro Santa Martha nessa quinta-feira (29); suspeito foi levado à delegacia e justificou os crimes para manter o vício em cocaína

Duas bicicletas elétricas — alvo crescente de criminosos no Espírito Santo — furtadas foram recuperadas pela Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) durante uma operação realizada nessa quinta-feira (29) no bairro Santa Martha, em Vitória . A investigação identificou um homem suspeito de praticar diversos furtos para manter o consumo de cocaína.>

De acordo com o depoimento prestado, os veículos foram vendidos por valores entre R$ 400 e R$ 500 a comerciantes locais, também residentes do bairro. Uma terceira bicicleta teria sido trocada com um usuário de drogas em uma boca de fumo situada no bairro Engenharia, também na região de Santa Martha.>