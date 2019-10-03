Ataque em empresa

Bandidos invadem empresa e matam funcionário a tiros na Serra

Adeans Smyth Sepulchro dos Santos estava trabalhando quando foi atingido pelos disparos

Publicado em 3 de outubro de 2019 às 18:18 - Atualizado há 6 anos

Empresa invadida por bandidos fica no bairro Novo Horizonte Crédito: Leandro Tedesco/TV Gazeta

Dois homens armados invadiram uma empresa de alimentação, renderam funcionários e mataram Adeans Smyth Sepulchro dos Santos, 21 anos, na tarde desta quinta-feira (03) no bairro Novo Horizonte, na Serra. O estabelecimento fornece alimentação a unidades prisionais capixabas.

De acordo com a polícia, o auxiliar de serviços Adeans estava trabalhando quando foi abordado pelos criminosos. Adeans era um dos presidiários que cumprem o regime semiaberto e trabalham na empresa. Ele foi atingido com oito tiros e morreu no local. De acordo com testemunhas, os bandidos fugiram a pé.

A Sejus informou que Adeans estava preso desde o dia 17 de julho deste ano por posse de arma de uso permitido na Casa de Custódia de Vila Velha (CASCUVV). A empresa onde ele atuava está conveniada à Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) desde o mês de fevereiro do ano passado. O crime é investigado pela Polícia Civil.

