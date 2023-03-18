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Dinheiro em espécie

Bandidos invadem casa e roubam R$ 2 milhões em dinheiro na Serra

O assalto ocorreu na madrugada deste sábado (18) em São Francisco, na região da Grande Jacaraípe; polícia ainda não prendeu nenhum suspeito

Publicado em 18 de Março de 2023 às 14:19

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

18 mar 2023 às 14:19
Imagens aéreas do bairro São Francisco em Jacaraípe, Serra
Crime aconteceu em São Francisco, na região de Jacaraípe, na Serra Crédito: Luciney Araújo
Quatro bandidos armados invadiram, na madrugada deste sábado (18), uma casa em São Francisco, na região de Jacaraípe, Serra, e roubaram mais de R$ 2 milhões em espécie que estavam guardados em um compartimento secreto. Na casa mora o ex-deputado e médico Luiz Carlos Moreira. A reportagem de A Gazeta tenta contato com ele desde o ocorrido, mas não conseguiu retorno.
Eles chegaram à residência por volta das 3h15 já sabendo da existência do dinheiro, ameaçaram os moradores para indicar a localização, levaram ainda joias da família e fugiram.
Estavam na residência um casal e dois filhos, um de dez anos e um bebê de seis meses. Segundo relatos da dona da casa à polícia, os assaltantes foram violentos e chegaram a dar um chute nela por olhar para o rosto deles.
Conforme registro de ocorrência da Polícia Militar, a mulher contou que os quatro bandidos entraram no imóvel pela varanda do quarto, no segundo andar, quebrando a vidraça da porta. Eles estavam armados e exigiram a localização do dinheiro que, segundo ela afirmou aos policiais, era proveniente da venda de uma fazenda, cuja negociação havia sido feita recentemente.  
Além de cerca de R$ 2 milhões em espécie, os criminosos levaram cerca de R$ 3 mil que estavam na bolsa da vítima, que ela alegou ser para o pagamento de contas, e R$ 11 mil que eram do marido dela, que e médico.
Os bandidos também roubaram um anel de ouro cravejado com rubis avaliado em R$ 2,5 mil, as alianças de casamento do casal, o celular da moradora, as chaves dos veículos da família e outros objetos em duas malas.
Policiais militares fizeram buscas pela região, mas ninguém foi detido. 
Questionada sobre o caso, a Polícia Civil informa, em nota, que o caso segue sob investigação do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) e que não houve prisões. Diz ainda que outras informações não serão divulgadas, no momento, para não atrapalhar as investigações e pede ajuda da população para fazer denúncias pelo 181. 

Câmera de segurança flagrou fuga de bandidos

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que bandidos fugiram da residência após roubarem mais de R$ 2 milhões em espécie.
Nas imagens é possível ver que, por volta das 03h45, quatro homens deixam a residência após o assalto. Duas bolsas são jogadas do segundo andar da casa e são levadas pelos dois primeiros assaltantes a deixarem o local

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