Bandidos invadem casa e roubam R$ 2 milhões em dinheiro na Serra

Crime aconteceu em São Francisco, na região de Jacaraípe, na Serra Crédito: Luciney Araújo

A Gazeta tenta contato com ele desde o ocorrido, mas não conseguiu retorno. Quatro bandidos armados invadiram, na madrugada deste sábado (18), uma casa em São Francisco, na região de Jacaraípe, Serra , e roubaram mais de R$ 2 milhões em espécie que estavam guardados em um compartimento secreto. Na casa mora o ex-deputado e médico Luiz Carlos Moreira. A reportagem detenta contato com ele desde o ocorrido, mas não conseguiu retorno.

Eles chegaram à residência por volta das 3h15 já sabendo da existência do dinheiro, ameaçaram os moradores para indicar a localização, levaram ainda joias da família e fugiram.

Estavam na residência um casal e dois filhos, um de dez anos e um bebê de seis meses. Segundo relatos da dona da casa à polícia, os assaltantes foram violentos e chegaram a dar um chute nela por olhar para o rosto deles.

Conforme registro de ocorrência da Polícia Militar , a mulher contou que os quatro bandidos entraram no imóvel pela varanda do quarto, no segundo andar, quebrando a vidraça da porta. Eles estavam armados e exigiram a localização do dinheiro que, segundo ela afirmou aos policiais, era proveniente da venda de uma fazenda, cuja negociação havia sido feita recentemente.

Além de cerca de R$ 2 milhões em espécie, os criminosos levaram cerca de R$ 3 mil que estavam na bolsa da vítima, que ela alegou ser para o pagamento de contas, e R$ 11 mil que eram do marido dela, que e médico.

Os bandidos também roubaram um anel de ouro cravejado com rubis avaliado em R$ 2,5 mil, as alianças de casamento do casal, o celular da moradora, as chaves dos veículos da família e outros objetos em duas malas.



Policiais militares fizeram buscas pela região, mas ninguém foi detido.

Questionada sobre o caso, a Polícia Civil informa, em nota, que o caso segue sob investigação do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) e que não houve prisões. Diz ainda que outras informações não serão divulgadas, no momento, para não atrapalhar as investigações e pede ajuda da população para fazer denúncias pelo 181.

Câmera de segurança flagrou fuga de bandidos

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que bandidos fugiram da residência após roubarem mais de R$ 2 milhões em espécie.