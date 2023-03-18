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Motorista perde controle de carro e invade loja em Vila Velha

Acidente foi na madrugada deste sábado (17) e atingiu toda a área de exposição de móveis de decoração; prejuízo estimado é superior a R$ 50 mil

Publicado em 18 de Março de 2023 às 12:11

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

18 mar 2023 às 12:11
Motorista perde controle de carro e invade loja em Vila Velha
Motorista perde controle de carro e invade loja em Vila Velha Crédito: Leitor AG
Um motorista invadiu uma loja de móveis em Jaburuna, Vila Velha, após perder o controle do veículo que dirigia. O acidente aconteceu às 4h36 deste sábado (17), conforme registro da câmera de videomonitoramento do estabelecimento comercial. Toda a área de exposição de móveis de decoração foi atingida e o prejuízo estimado é superior a R$ 50 mil. 
Segundo o dono da Fardin Móveis, Valquimar Fardin, havia quatro pessoas no veículo — dois homens e duas mulheres, mas o motorista teria fugido logo após o acidente. No local, conforme informações da Polícia Militar, três pessoas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). 
A PM afirmou não ter detalhes sobre a dinâmica do acidente, mas Valquimar Fardin disse que o ponto em que está situada a loja, no cruzamento das ruas Henrique Moscoso e Maria Amália, há uma curva acentuada à esquerda e, em casos de excesso de velocidade, o motorista pode perder o controle do veículo. 
"Ele quebrou meia loja. A parte de baixo, onde ficam os móveis de decoração, a linha de casa, foi toda danificada", lamentou Valquimar, que estimou prejuízo superior a R$ 50 mil com o mobiliário atingido. 
Para o dano não ser ainda maior, os funcionários limparam e isolaram a área para manter o atendimento pelo menos no mezanino, dedicado a móveis de escritório. 
O acidente e a movimentação de motorista e passageiros foram registrados pelas câmeras de videomonitoramento da loja.

Motorista perde controle de carro e invade loja de móveis

Valquimar foi acionado pelos vizinhos do estabelecimento, que se assustaram com o estrondo da batida. O empresário chegou ao local em cerca de 15 minutos, e contou que o motorista do carro não estava mais na loja, enquanto os outros eram socorridos. 
Procurados por A Gazeta para dar mais informações sobre a ocorrência, a Polícia Civil e a Militar afirmaram não ter detalhes sobre o acidente. A Guarda Municipal de Vila Velha não foi acionada para o caso. 

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