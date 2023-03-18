Motorista perde controle de carro e invade loja em Vila Velha Crédito: Leitor AG

Um motorista invadiu uma loja de móveis em Jaburuna, Vila Velha , após perder o controle do veículo que dirigia. O acidente aconteceu às 4h36 deste sábado (17), conforme registro da câmera de videomonitoramento do estabelecimento comercial. Toda a área de exposição de móveis de decoração foi atingida e o prejuízo estimado é superior a R$ 50 mil.

Segundo o dono da Fardin Móveis, Valquimar Fardin, havia quatro pessoas no veículo — dois homens e duas mulheres, mas o motorista teria fugido logo após o acidente. No local, conforme informações da Polícia Militar , três pessoas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A PM afirmou não ter detalhes sobre a dinâmica do acidente, mas Valquimar Fardin disse que o ponto em que está situada a loja, no cruzamento das ruas Henrique Moscoso e Maria Amália, há uma curva acentuada à esquerda e, em casos de excesso de velocidade, o motorista pode perder o controle do veículo.

"Ele quebrou meia loja. A parte de baixo, onde ficam os móveis de decoração, a linha de casa, foi toda danificada", lamentou Valquimar, que estimou prejuízo superior a R$ 50 mil com o mobiliário atingido.

Para o dano não ser ainda maior, os funcionários limparam e isolaram a área para manter o atendimento pelo menos no mezanino, dedicado a móveis de escritório.

O acidente e a movimentação de motorista e passageiros foram registrados pelas câmeras de videomonitoramento da loja.

Motorista perde controle de carro e invade loja de móveis

Valquimar foi acionado pelos vizinhos do estabelecimento, que se assustaram com o estrondo da batida. O empresário chegou ao local em cerca de 15 minutos, e contou que o motorista do carro não estava mais na loja, enquanto os outros eram socorridos.