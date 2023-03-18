Chuva da madrugada alaga bairros e até feira na Grande Vitória

Chuvas da madrugada alagam bairros na Grande Vitória, como este ponto da Rodovia Darly Santos que dá acesso a Novo México, em Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva

A intensa chuva na noite desta sexta-feira e madrugada de sábado (17) fez com que bairros amanhecessem alagados na Grande Vitória , causando transtorno para moradores e comerciantes. Em Jardim América, Cariacica , até a feira ficou debaixo d'água.

O volume de chuva associado à maré alta foi apontado como problema em Vila Velha , onde houve pontos de alagamento em Alvorada e, em trecho da Rodovia Darly Santos, no acesso para o bairro Novo México, e também em Cobilândia.

No município, choveu 60,82 mm, em 24 horas, coincidindo com o ponto mais alto da maré na madrugada — 1,4 metro, à 1h24 — mas, segundo a assessoria da prefeitura, as estações de bombeamento estão funcionando adequadamente e, no fim da manhã, havia poucas áreas ainda com água.

"Apesar do grande volume de chuva, as estações de bombeamento da cidade funcionaram regularmente e água escoou sem problemas devido, também, ao trabalho de limpeza preventiva realizado nas últimas semanas", informa, em nota. Nos últimos dias, foram retirados dos canais da cidade 19,8 toneladas de resíduos.

Your browser does not support the video tag.

A Defesa Civil de Vila Velha não precisou ser acionada em decorrência das chuvas, e também não recebeu nenhuma informação sobre árvores com risco de queda e nem de restrições à circulação de pessoas e veículos. Para quaisquer demandas, os moradores podem ligar para 199 ou 9895-0100 (24 horas).

Em Cariacica, a Defesa Civil informa, em nota, que choveu 42,83mm na cidade nas últimas 24 horas e não há, até o momento, registros de ocorrências. "Contudo, foi identificado no início da manhã um ponto de alagamento na região de Jardim América. A região já passa por obras de macrodrenagem e urbanização para impedir que novos alagamentos sejam registrados." A equipe está de plantão e pode ser acionada, a qualquer momento, pelo telefone 98831-6000.

Your browser does not support the video tag.

Na Serra , moradores relatam pontos de alagamento em ruas de Manguinhos, mas, segundo a prefeitura, não houve registro de ocorrências pela Defesa Civil por conta das chuvas. A equipe está de plantão no telefone 99938-9500.

Em Vitória , segundo a prefeitura, está tudo dentro da normalidade após as chuvas e as equipes da Central de Serviços estão de plantão para possíveis intercorrências. "De manhã, tem as limpezas habituais de bueiros, que recebem mais atenção para evitar pontos de alagamentos", esclarece a administração, em nota. A Defesa Civil na Capital pode ser acionada pelo 156 e 98818-4432.