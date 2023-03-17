A Gazeta vai exibir em primeira mão documentário sobre a morte de juiz a assinantes

O juiz Alexandre Martins Filho, assassinado em 2003 Crédito: Arquivo | TV Gazeta

A Gazeta vai exibir em primeira mão para um grupo de assinantes nesta segunda-feira (20) a websérie documental "Crimes Brutais" sobre o assassinato do juiz Alexandre Martins de Castro Filho, que completa 20 anos na próxima sexta-feira, 24 de março.

O evento de lançamento acontecerá no Centro de Eventos e Treinamento (CET) da Rede Gazeta, às 19h, para os 50 assinantes inscritos. Após a exibição dos episódios, haverá uma roda de conversa com a equipe criadora da série.

Os assinantes vão poder conferir os três episódios do documentário que narram a vida, morte e a busca por justiça em relação ao crime que vitimou o magistrado de 32 anos, que fez parte da missão especial de combate ao crime organizado no Espírito Santo no início dos anos 2000.

Intitulados “Ascensão do juiz incomoda o crime organizado”, “Juiz Alexandre Martins é calado com a morte” e “20 anos de busca por justiça para Alexandre Martins”, os três episódios trazem depoimentos, documentos e informações sobre o assassinato do juiz, ocorrido na manhã da segunda-feira 24 de março de 2003, em frente a uma academia, em Itapuã, Vila Velha.

O primeiro episódio da websérie vai estrear em A Gazeta na terça-feira (21). Os outros dois episódios serão publicados na quarta (22) e na quinta (23). Na sexta-feira (24), data em que o crime completará 20 anos, uma edição especial do programa CBN Vitória vai trazer entrevistas sobre o caso e detalhes da produção da série, a partir das 9h30, na Rádio CBN Vitória.

"Há 20 anos, o jornalismo de A Gazeta cobria o assassinato chocante de um juiz que estava lutando contra o crime organizado, exercendo um papel de extrema importância para o Espírito Santo, para a democracia", lembrou a editora-chefe de A Gazeta/CBN Vitória, Elaine Silva, que destaca a missão de revisar o tema nos dias atuais.

"Nos últimos meses nos debruçamos sobre o passado, revisitamos essa história, para lembrar o legado de Alexandre Martins e também para dizer que, duas décadas depois, ainda há uma mobilização em busca de justiça" Elaine Silva - Editora-chefe de A Gazeta/CBN Vitória

Elaine continua: "Essa pesquisa virou um documentário, que será exibido em primeira mão para um grupo de assinantes, como forma de agradecimento por serem tão fiéis ao nosso conteúdo e valorizarem o nosso jornalismo".

Já a editora Mikaella Campos, do Núcleo de Reportagens de A Gazeta, explicou que "durante um mês, o núcleo mergulhou no caso Alexandre Martins para contar a história e trazer fatos novos. Uma das formas que a equipe escolheu para narrar os fatos é por meio de uma websérie documental. Ouvimos pessoas que acompanharam Alexandre na sua jornada contra o crime organizado e outras que estavam envolvidas na solução do assassinato do juiz", disse.

Websérie: Crimes Brutais - Alexandre Martins

Lançamento para assinantes inscritos: segunda-feira (20), às 19h, na Rede Gazeta

segunda-feira (20), às 19h, na Rede Gazeta Estreia no site A Gazeta: terça-feira (21)

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