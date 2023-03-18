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Acidente

Carreta capota na BR 101 em João Neiva; carga de frango é saqueada

Motorista perdeu o controle na curva e sofreu lesões leves. Acidente aconteceu na na manhã deste sábado (18)

Publicado em 18 de Março de 2023 às 13:10

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

18 mar 2023 às 13:10
Carreta capota na BR 101 e população saqueia carga de carne de frango
Carreta capota na BR 101 e população saqueia carga de carne de frango Crédito: Eduardo Dias
Uma carreta transportando carne de frango tombou no km 202 da BR 101, em João Neiva, região Norte do Espírito Santo, na manhã deste sábado (18). O motorista disse, em entrevista ao repórter Eduardo Dias, TV Gazeta, disse que perdeu o controle na curva.
A batida foi por volta das 11h. O motorista, Arildo Passabom, contou que seguia no sentido a Salvador, Bahia, quando perdeu o controle na curva. O veículo capotou e foi parar numa estrada abaixo da BR 101.
Com o caminhão capotado, dezenas de carros e moradores da região saquearam a carga de frango.

Carreta capota na BR 101 e população saqueia carga de carne de frango

“Me perdi na curva. Foi falha humana. Estava indo para Salvador, agora é acionar o seguro e avisar a família. Só tive um corte na perna e na mão, mas tá tudo bem”, contou o motorista.
Com o tombamento do veículo, muito óleo diesel vazou da carreta. Mesmo com alerta do motorista, carros, motos e dezenas de pessoas a pé se apropriaram da carga e levaram as caixas contendo carne de frango.
Polícia Rodoviária Federal foi acionada ao local. Não há informações se alguma pessoa foi detida.

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