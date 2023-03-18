Carreta capota na BR 101 em João Neiva; carga de frango é saqueada

Carreta capota na BR 101 e população saqueia carga de carne de frango Crédito: Eduardo Dias

TV Gazeta, disse que perdeu o controle na curva. Uma carreta transportando carne de frango tombou no km 202 da BR 101 , em João Neiva , região Norte do Espírito Santo, na manhã deste sábado (18). O motorista disse, em entrevista ao repórter Eduardo Dias,, disse que perdeu o controle na curva.

A batida foi por volta das 11h. O motorista, Arildo Passabom, contou que seguia no sentido a Salvador, Bahia , quando perdeu o controle na curva. O veículo capotou e foi parar numa estrada abaixo da BR 101.

Com o caminhão capotado, dezenas de carros e moradores da região saquearam a carga de frango.

Carreta capota na BR 101 e população saqueia carga de carne de frango

“Me perdi na curva. Foi falha humana. Estava indo para Salvador, agora é acionar o seguro e avisar a família. Só tive um corte na perna e na mão, mas tá tudo bem”, contou o motorista.

Com o tombamento do veículo, muito óleo diesel vazou da carreta. Mesmo com alerta do motorista, carros, motos e dezenas de pessoas a pé se apropriaram da carga e levaram as caixas contendo carne de frango.