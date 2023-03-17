Carro "abraça" árvore em acidente e motorista fica ferido em Castelo

Um carro se chocou violentamente em uma árvore na manhã desta sexta-feira (17), na ES 166, na zona rural de Castelo, no Sul do Estado, e o motorista do veículo ficou ferido. Ele foi socorrido por populares e encaminhado a um hospital. O veículo, um Chevrolet Cobalt, ficou bastante danificado após o mesmo "abraçar" a árvore.
A Polícia Militar esteve no local e constatou a ocorrência. O condutor foi socorrido antes da chegada da PM.
Outros detalhes, como a dinâmica do acidente e se mais pessoas estavam no veículo, não foram divulgados.