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Batida forte

Carro "abraça" árvore em acidente e motorista fica ferido em Castelo

O acidente aconteceu na manhã desta sexta-feira (17), na zona rural do município; condutor foi socorrido por populares

Publicado em 17 de Março de 2023 às 15:11

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

17 mar 2023 às 15:11
Carro se choca contra árvore e motorista fica ferido em Castelo
O carro ficou totalmente amassado após se chocar em uma árvore nesta sexta-feira (17), em Castelo Crédito: Leitor | A Gazeta
Um carro se chocou violentamente em uma árvore na manhã desta sexta-feira (17), na ES 166, na zona rural de Castelo, no Sul do Estado, e o motorista do veículo ficou ferido. Ele foi socorrido por populares e encaminhado a um hospital. O veículo, um Chevrolet Cobalt, ficou bastante danificado após o mesmo "abraçar" a árvore.
Polícia Militar esteve no local e constatou a ocorrência. O condutor foi socorrido antes da chegada da PM.
Outros detalhes, como a dinâmica do acidente e se mais pessoas estavam no veículo, não foram divulgados. 

Carro se choca contra árvore e motorista fica ferido em Castelo

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