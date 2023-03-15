Homem morre após ser atropelado por caminhão em Castelo

Um caminhão bateu em outro caminhão que estava parado e acabou atingindo a vítima Crédito: Leitor | A Gazeta

Em nota, a PM informou que fez contato com o condutor do outro caminhão, de 18 anos, que disse “que não possuía carteira nacional de habilitação (CNH) ou permissão para dirigir, mas estaria prestando serviço para uma empresa, que tinha conhecimento do fato, há cerca de quatro meses e era o único responsável por dirigir o veículo”.

Para os militares, ele relatou que o veículo estava com os pneus carecas e carregado de saibro, quando perdeu os freios na descida da serra. Depois, ao tentar desviar de outro caminhão que estava parado de forma transversal no meio da pista, fazendo carregamento, acabou atropelando o outro funcionário.

De acordo com a corporação, a vítima teve o óbito confirmado no local do fato e a perícia foi acionada. O condutor fez o teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de álcool e, em seguida, foi encaminhado à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

Elias Pedro Rodrigues, de 48 anos, teve o óbito confirmado no local Crédito: Divulgação \ PM

Um policial militar que teve acesso à ocorrência explicou que os condutores dos veículos envolvidos no acidente eram funcionários de uma empresa que está construindo o asfalto que liga Castelo - Muniz Freire. Contudo, o nome da empresa não foi divulgado.

A reportagem procurou a prefeitura para saber mais informações sobre a ocorrência, que disse que a obra é do Estado. Desse modo, a demanda foi feita ao Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES).

Segundo o DER-ES, "durante a execução das obras no trecho da Rodovia ES-165, houve um acidente que culminou no atropelamento de um dos trabalhadores que veio a óbito. O DER-ES se solidariza com os familiares e amigos da vítima. Acrescenta que, juntamente com a empresa responsável pela execução da obra, está prestando todo o suporte necessário à família da vítima. O caso está sendo apurado também pelos órgãos competentes".

A empresa que está realizando a obra também foi procurada. "Estamos em processo de apuração do ocorrido e nos manifestaremos somente após o esclarecimento de todos os fatos. Nos atemos, no momento, a informar que estamos prestando total assistência aos familiares da vítima, o que consideramos imprescindível. Informamos, ainda, que o motorista não é funcionário da empresa, assim como o caminhão envolvido não é de nossa propriedade", divulgou, por meio de nota.

O que diz a PC

Segundo a Polícia Civil (PC) , o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante, para ser necropsiado e liberado para os familiares.

Além disso, disse que a ocorrência está sendo confeccionada pela Polícia Militar para ainda ser entregue no plantão vigente da Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. “Somente após a ocorrência ser entregue e a finalização das oitivas da ocorrência teremos informações do procedimento que será adotado pelo delegado plantonista”, completou.

Motorista ouvido e liberado