Bandidos invadem casa e matam homem com mais de 20 tiros na Serra

Criminosos invadem casa e matam homem com mais de 20 tiros no ES Crédito: Fabrício Christ

Um homem de 44 anos foi morto com mais de 20 tiros, na madrugada desta quinta-feira (18), no bairro Hélio Ferraz, na Serra . O crime foi por volta de 3h30. Juan Guimarães Wotkosky estava dormindo na casa da namorada, de 26 anos, quando três criminosos armados e encapuzados arrombaram a porta, invadiram a residência e dispararam contra ele.

Ao todo, sete pessoas estavam na casa e a vítima dormia na sala com a namorada e os filhos dela. No corpo de Juan, peritos da Polícia Civil encontraram 26 perfurações de arma de fogo.

A namorada de Juan não soube informar se ele vinha sofrendo ameaças. De acordo com a Polícia Civil, o crime será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra e, até o momento, nenhum suspeito foi preso.