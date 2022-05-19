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Violência

Bandidos invadem casa e matam homem com mais de 20 tiros na Serra

Crime aconteceu na madrugada desta quinta-feira (18), no bairro Hélio Ferraz

Publicado em 19 de Maio de 2022 às 13:18

Publicado em 

19 mai 2022 às 13:18
Criminosos invadem casa e matam homem com mais de 20 tiros no ES
Criminosos invadem casa e matam homem com mais de 20 tiros no ES Crédito: Fabrício Christ
Um homem de 44 anos foi morto com mais de 20 tiros, na madrugada desta quinta-feira (18), no bairro Hélio Ferraz, na Serra. O crime foi por volta de 3h30. Juan Guimarães Wotkosky estava dormindo na casa da namorada, de 26 anos, quando três criminosos armados e encapuzados arrombaram a porta, invadiram a residência e dispararam contra ele.
Ao todo, sete pessoas estavam na casa e a vítima dormia na sala com a namorada e os filhos dela. No corpo de Juan, peritos da Polícia Civil encontraram 26 perfurações de arma de fogo.
A namorada de Juan não soube informar se ele vinha sofrendo ameaças. De acordo com a Polícia Civil, o crime será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra e, até o momento, nenhum suspeito foi preso.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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