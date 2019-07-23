Home
Bandidos assaltam agência dos Correios na Serra

Até o momento não há data prevista para o retorno das atividades na unidade

Isabella Arruda

Publicado em 23 de julho de 2019 às 18:21

 - Atualizado há 6 anos

Agência dos Correios de Feu Rosa é assaltada nesta segunda-feira (22) Crédito: Carlos Palito/ Arquivo TV Gazeta

A agência dos Correios do bairro Feu Rosa, no município da Serra, foi assaltada nesta segunda-feira (22) e ficará fechada para a realização de perícia técnica, sendo que até o momento não há data prevista para o retorno das atividades na unidade, devendo ser reaberta após a autorização da Área de Segurança Patrimonial dos Correios.

Para investigação do crime, a Polícia Federal (PF) já foi acionada e, em razão da política de segurança da empresa, e também com a finalidade de não comprometer o andamento da apuração policial, não foram fornecidas informações adicionais sobre o crime. Acionada pela Reportagem, a PF ainda não se manifestou.

Os clientes da agência, de acordo com a empresa, poderão se dirigir às unidades mais próximas, como as de Carapina, Laranjeiras, Jardim Limoeiro e de Parque Residencial Laranjeiras.

Endereços:

Agência dos Correios de Carapina

Av. Presidente Castelo Branco, 1458 – Rosário de Fátima

Agência Laranjeiras

Av. Central, 1319, Parque Residencial Laranjeiras

Agência de Correios Franqueada – Limoeiro

Av. São José, 380, loja 3 – Jardim Limoeiro

Agência de Correios Franqueada – Parque Laranjeiras

Rua Coelho Neto, s/n, loja 11, Centro Comercial, Parque Residencial Laranjeiras

