Em Maguinhos

Bandidos arrombam unidade de saúde na Serra

Segundo a PM, as janelas foram danificadas e o alarme e cabo da internet foram cortados

Publicado em 23 de julho de 2019 às 00:36 - Atualizado há 6 anos

giroflex, polícia Crédito: Fernando Madeira

Uma unidade de saúde localizada em Manguinhos, na Serra, foi arrombada por bandidos nesta segunda-feira (22). A gerente do local acionou a Polícia Militar que realizou buscas, mas ninguém foi localizado. Segundo a PM, as janelas foram danificadas e o alarme e cabo da internet foram cortados.

Em nota, a Prefeitura da Serra informou que a unidade de saúde funcionou normalmente nesta segunda-feira (22) e que os equipamentos já estão sendo substituídos. O órgão não informou os materiais roubados.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta