Bandidos arrombam unidade de saúde na Serra

Publicado em 23 de julho de 2019 às 00:36
- Atualizado há 6 anos
Uma unidade de saúde localizada em Manguinhos, na Serra, foi arrombada por bandidos nesta segunda-feira (22). A gerente do local acionou a Polícia Militar que realizou buscas, mas ninguém foi localizado. Segundo a PM, as janelas foram danificadas e o alarme e cabo da internet foram cortados.
Em nota, a Prefeitura da Serra informou que a unidade de saúde funcionou normalmente nesta segunda-feira (22) e que os equipamentos já estão sendo substituídos. O órgão não informou os materiais roubados.
