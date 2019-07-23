Home
>
Polícia
>
Bandidos arrombam unidade de saúde na Serra

Bandidos arrombam unidade de saúde na Serra

Segundo a PM, as janelas foram danificadas e o alarme e cabo da internet foram cortados

Gazeta Online

Publicado em 23 de julho de 2019 às 00:36

 - Atualizado há 6 anos

giroflex, polícia Crédito: Fernando Madeira

Uma unidade de saúde localizada em Manguinhos, na Serra, foi arrombada por bandidos nesta segunda-feira (22). A gerente do local acionou a Polícia Militar que realizou buscas, mas ninguém foi localizado. Segundo a PM, as janelas foram danificadas e o alarme e cabo da internet foram cortados.

Recomendado para você

O suspeito, de 19 anos, era um dos chefes do tráfico do bairro Guaranhuns, mas morava em Nova Itaparica

Traficante ligado ao TCP é preso ao entrar em carro de aplicativo em Vila Velha

Um homem de 22 anos e um adolescente de 15 foram localizados e detidos; um terceiro envolvido é procurado pelo crime, que culminou no roubo de cerca de R$ 140 mil

Envolvidos em roubo a dono de padaria em Sooretama são detidos em Linhares

Uma servidora da educação e duas da saúde municipal foram indiciadas por homicídio culposo (quando não há intenção de matar). A denúncia foi encaminhada ao Ministério Público do Espírito Santo

Servidoras vão responder por morte de criança agredida em escola de Ibatiba

> Motorista de aplicativo é assaltado e abandonado amarrado na Serra

Em nota, a Prefeitura da Serra informou que a unidade de saúde funcionou normalmente nesta segunda-feira (22) e que os equipamentos já estão sendo substituídos. O órgão não informou os materiais roubados.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

manguinhos

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais