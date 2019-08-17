Bandidos armados rendem clientes e agridem motorista em bar na Serra

Vítima de assalto a lanchonete na Serra Crédito: Elis Carvalho

Cerca de dez clientes de um bar passaram por momentos de terror ao serem feitos reféns dentro de um bar, em Vista da Serra,

, na madrugada deste sábado (17). Uma das vítimas, um motorista, de 29 anos, chegou a ser agredido pelos

. Após a ação, os bandidos fugiram levando celulares, dinheiro e outros pertences. Eles não foram localizados.

De acordo com o motorista, era por volta de 00h quando três assaltantes entraram no bar, onde havia cerca de dez clientes. Com armas longas, aparentemente de fabricação caseira, o trio anunciou o assalto, exigindo que todos deitassem no chão.

AGRESSÃO

A ordem foi obedecida pelas vítimas e os criminosos revistaram a todos, recolhendo o que encontravam de valor, como celulares, dinheiro e joias. O motorista, que estava com uma moto, deixou a chave do veículo e o capacete em cima da mesa do bar quando se jogou no chão. Ao verem os objetos, os ladrões perguntaram de quem era a moto que estava do lado de fora, uma Honda Fan 150.

"Ninguém respondeu. Eu não falei nada. Mas como meu amigo estava caído mais próximo da mesa e os bandidos acharam que a chave e o capacete eram dele, os ladrões começaram a pressioná-lo para que ele confessasse ser o dono da moto. Com medo que fizessem algo com ele, eu disse que a moto era minha. Eles ficaram com raiva e começaram e me dar vários chutes, perguntando porque eu não tinha respondido antes", lembra.