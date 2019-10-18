Serra

Bandido rouba ônibus, atira em arma de policial de folga e é preso no ES

Um policial flagrou um assalto a ônibus em Cidade Pomar, na Serra, na noite desta quinta-feira (17). Um bandido foi preso e outro conseguiu fugir

Publicado em 18 de outubro de 2019 às 07:23 - Atualizado há 6 anos

Data: 16/09/2019 - ES - Serra - Delegacia Regional de Laranjeiras - Viatura da Polícia Civil - Editoria: Cidades - Foto: Vitor Jubini - GZ Crédito: Vitor Jubini

Após receber notícia de um assalto a ônibus, um policial de folga deu voz de prisão aos criminosos, foi alvo de tiro e entrou em luta corporal com um deles. Um dos assaltantes acabou preso. O crime foi registrado por volta das 21h desta quinta-feira (17) no bairro Cidade Pomar, na Serra. De acordo com a polícia, os bandidos renderam passageiros de ônibus e fugiram. Ao ser informado do crime, um policial que estava na região onde os ladrões desceram do coletivo decidiu prender os criminosos.

Quando foi flagrado, o bandido armado atirou contra o policial com uma garrucha. O disparo atingiu a arma do policial, mas ele não ficou ferido. Após o ataque, o policial perseguiu o atirador, entrou em luta corporal com ele e prendeu o suspeito. O outro conseguiu fugir. O assaltante foi levado para a 3ª Delegacia Regional da Serra. As vítimas do assalto também registraram ocorrência na unidade policial.

