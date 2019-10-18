Publicado em 18 de outubro de 2019 às 07:23
- Atualizado há 6 anos
Após receber notícia de um assalto a ônibus, um policial de folga deu voz de prisão aos criminosos, foi alvo de tiro e entrou em luta corporal com um deles. Um dos assaltantes acabou preso. O crime foi registrado por volta das 21h desta quinta-feira (17) no bairro Cidade Pomar, na Serra. De acordo com a polícia, os bandidos renderam passageiros de ônibus e fugiram. Ao ser informado do crime, um policial que estava na região onde os ladrões desceram do coletivo decidiu prender os criminosos.
Quando foi flagrado, o bandido armado atirou contra o policial com uma garrucha. O disparo atingiu a arma do policial, mas ele não ficou ferido. Após o ataque, o policial perseguiu o atirador, entrou em luta corporal com ele e prendeu o suspeito. O outro conseguiu fugir. O assaltante foi levado para a 3ª Delegacia Regional da Serra. As vítimas do assalto também registraram ocorrência na unidade policial.
