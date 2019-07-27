No Transcol

Bandido faz arrastão dentro de ônibus em Vitória

Testemunhas disseram que o suspeito entrou no ônibus bastante alterado, anunciou o assalto e levou os celulares e as bolsas de pelo menos oito dos passageiros

Publicado em 27 de julho de 2019 às 15:32 - Atualizado há 6 anos

O veículo da linha 572 saiu do Terminal de São Torquato, em Vila Velha, e estava indo para o Terminal de Laranjeiras, na Serra Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Um homem armado fez um arrastão em um ônibus do Transcol no bairro Vila Rubim, em Vitória, na noite desta sexta-feira (26). O veículo da linha 572 saiu do Terminal de São Torquato, em Vila Velha, e estava indo para o Terminal de Laranjeiras, na Serra.

Testemunhas disseram que o suspeito entrou no ônibus bastante alterado, anunciou o assalto e levou os celulares e as bolsas de pelo menos oito dos passageiros.

Um técnico de informática, de 36 anos, assim como outras vítimas, procurou a Delegacia Regional de Vitória e registrou o boletim de ocorrência.

"Ele pegou o celular de todo mundo, pegou algumas bolsas, não chegou a assaltar o trocador e quando chegou no ponto do Samu ele desceu. Depois vimos que a arma era de brinquedo, tentamos correr atrás, ele desceu, intimidou o motorista e o motorista acelerou um pouco por medo. Depois descemos, rodamos as imediações do São Lucas, não o encontramos e viemos fazer a ocorrência", contou o técnico de informática.

A Polícia Militar foi acionada, buscas foram feitas, mas o suspeito não foi localizado. As vítimas que não foram até a delegacia foram orientadas a registrar o boletim em uma outra unidade da Polícia Civil.

"A gente sai cedo para trabalhar e acontece uma situação dessa. Dependo do celular para trabalhar e agora vou ter que perder dois dias de serviço para poder comprar um celular novo e cadastrar meus clientes", lamentou uma das vítimas.

Com informações de André Rodrigues e Tiago Félix

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta