Bandido coloca mulher em porta-malas e capota com carro na Serra

Depois do acidente o suspeito tentou fugir a pé, mas acabou agredido pela população até a chegada da polícia.

Publicado em 18 de outubro de 2019 às 15:52 - Atualizado há 6 anos

Carro roubado capota com vítima no porta malas Crédito: Internauta

Um homem de 21 anos foi detido no final da manhã desta sexta-feira (18), após capotar com um veículo roubado na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro próximo ao bairro Vila Nova de Colares, na Serra. O corola branco foi assaltado pela manhã na rua Rômulo Castelo, bairro Castelândia, na região da grande Jacaraípe e a vítima foi presa no porta-malas.

O rapaz é o principal suspeito de ter roubado o veículo. Na fuga, ele perdeu o controle do carro e acabou capotando. Após o acidente ele tentou fugir pelas ruas dos bairros de Vila Nova e Feu Rosa, mas foi imobilizado e agredido por pessoas que passavam no local. A Polícia Militar foi acionada e realizou a prisão do suspeito.

Segundo informações da Polícia Militar tanto o suspeito, quanto a vítima foram socorridos pelo Samu, levados ao Hospital Jayme dos Santos Neves e seguem em observação médica. A vítima que estava no porta-malas na hora do acidente sofreu algumas escoriações.

O rapaz segue internado sob escolta e, posteriormente a alta, será encaminhado à Delegacia Regional da Serra.

