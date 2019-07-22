Home
Baleado na cabeça foi conversando com colega até chegar em hospital

Durante todo o caminho, que durou cerca de 10 minutos, o gerente de vendas conversou com um colega de trabalho pelo celular com a cápsula alojada na cabeça.

Elis Carvalho

Repórter de Cotidiano / [email protected]

Publicado em 22 de julho de 2019 às 22:43

 - Atualizado há 6 anos

Raio-x mostra bala alojada na cabeça de vítima de tentativa de assalto na Rodovia do Contorno Crédito: Reprodução

O gerente de vendas, de 39 anos, que levou um tiro na cabeça durante uma tentativa de roubo, na noite deste domingo (21), na Rodovia do Contorno, na Serra, dirigiu sozinho com a cápsula alojada na cabeça até o Pronto Atendimento de Alto Lage, em Cariacica. Durante todo o caminho, que durou cerca de 10 minutos, ele ficou conversando com um colega de trabalho pelo celular. 

De acordo com os investigadores da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o gerente de vendas saiu do trabalho, em um shopping localizado em Cariacica, por volta das 23 horas, e seguia para a casa de carro.

> Raio-x mostra bala alojada na cabeça de vítima de tentativa de assalto

Quando passava pela rodovia, ele foi fechado por um outro veículo no trânsito. A polícia não soube especificar quantos criminosos estavam no segundo carro.

Na primeira tentativa de abordagem, o comerciário conseguiu desviar, mas na segunda tentativa os criminosos atiraram duas vezes na direção dele. Um dos disparos atravessou os vidros e atingiu a cabeça do motorista. Em seguida, os bandidos fugiram e ainda não foram localizados.

TELEFONEMA

Mesmo ferido, o comerciário conseguiu dirigir até o Pronto Atendimento de Alto Lage, em Cariacica. Nesse momento, ele ligou para um amigo de trabalho, gerente regional da loja onde a vítima trabalha. 

"Ele me contou o que tinha acontecido e fiquei muito assustado. Mas ele estava consciente. Mesmo com a bala alojada, ele dirigiu e conversou comigo por cerca de dez minutos. Fiquei conversando para acalmá-lo. Eu queria ir até lá, mas ele disse que não precisava, que estava bem", lembrou.

Após receber os primeiros atendimentos no PA, a vítima foi transferida ao Hospital São Lucas, em Vitória. A bala ficou alojada na cabeça do comerciário, mas não atravessou o crânio.

"Ele fez radiografia e viram que a bala não atingiu o crânio. No Hospital São Lucas fizeram uma cirurgia e retiraram a bala. Na mesma manhã ele recebeu alta e está em casa com a família", contou, aliviado.

Procurada, a vítima não quis dar entrevistas. A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação pela Delegacia Especializada de Segurança Patrimonial.

