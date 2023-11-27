Auxiliar de limpeza é internada após tiroteio em frente a colégio em Vitória

Uma auxiliar de limpeza da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Ceciliano Abel de Almeida, que fica em Itararé, Vitória, foi internada no Pronto Atendimento (PA) da Praia do Suá após passar mal durante o tiroteio que aconteceu na frente à instituição de ensino na manhã desta segunda.
Segundo relatos, a funcionária - que não teve nome e idade divulgados - trabalha no local há dez anos e tem problemas cardíacos. No momento dos disparos ela limpava a calçada da escola quando os tiros começaram.
Conforme apuração da repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta, a mulher ficou internada até o final da tarde desta segunda quando, de acordo com a Secretaria Municipal de Educação (Seme), ela recebeu alta após ser medicada e realizar exames.
A pasta informou ainda que "no momento em que a profissional passou mal, o Samu 192 e a família dela foram imediatamente acionados pela direção da escola. A Seme está em contato direto com a família e está à disposição para oferecer qualquer suporte necessário e ela está bem".
Tiroteio no início da manhã
A instituição de ensino municipal teve as aulas suspensas após um suspeito passar atirando na rua, na manhã desta segunda-feira (27). Pelo menos dois tiros atingiram o muro da unidade de ensino, além de balas também terem acertado o vidro e quase pegou na janela de um prédio.
Na manhã desta segunda-feira (27), o repórter André Falcão, da TV Gazeta, apurou que pouco depois das 6h30, horário de entrada dos alunos, um homem passou atirando em uma motocicleta. A polícia informou que acredita que tenha sido mais um ataque de traficantes.
Em nota, a Prefeitura de Vitória informou que "a Guarda Civil Municipal de Vitória reforçou o patrulhamento nas proximidades das escolas e unidades de saúde de Itararé. A Secretaria Municipal de Educação suspendeu as aulas na Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Ceciliano Abel de Almeida, em Itararé. Já a Secretaria de Saúde informa que unidade básica de saúde do bairro funciona normalmente".
Correção
27/11/2023 - 5:49
Na primeira publicação da matéria informamos que a mulher havia sido intubada, mas a Secretaria Municipal de Educação (Seme) disse que ela foi somente internada. A matéria foi atualizada às 17h44.