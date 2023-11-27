Auxiliar de limpeza é internada após tiroteio em frente a colégio em Vitória

A auxiliar de limpeza foi socorrida ao PA da Praia do Suá ao se sentir mal após o tiroteio em Itararé Crédito: Samy Ferreira/TV Gazeta

Segundo relatos, a funcionária - que não teve nome e idade divulgados - trabalha no local há dez anos e tem problemas cardíacos. No momento dos disparos ela limpava a calçada da escola quando os tiros começaram.

Conforme apuração da repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta, a mulher ficou internada até o final da tarde desta segunda quando, de acordo com a Secretaria Municipal de Educação (Seme), ela recebeu alta após ser medicada e realizar exames.

A pasta informou ainda que "no momento em que a profissional passou mal, o Samu 192 e a família dela foram imediatamente acionados pela direção da escola. A Seme está em contato direto com a família e está à disposição para oferecer qualquer suporte necessário e ela está bem".

Tiroteio no início da manhã

Muro de escola em Itararé, Vitória, ficou com marca de tiros nesta segunda-feira (27) Crédito: Oliveira Alves

Na manhã desta segunda-feira (27), o repórter André Falcão, da TV Gazeta, apurou que pouco depois das 6h30, horário de entrada dos alunos, um homem passou atirando em uma motocicleta. A polícia informou que acredita que tenha sido mais um ataque de traficantes.

Em nota, a Prefeitura de Vitória informou que "a Guarda Civil Municipal de Vitória reforçou o patrulhamento nas proximidades das escolas e unidades de saúde de Itararé. A Secretaria Municipal de Educação suspendeu as aulas na Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Ceciliano Abel de Almeida, em Itararé. Já a Secretaria de Saúde informa que unidade básica de saúde do bairro funciona normalmente".