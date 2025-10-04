Tensão

Ataque na Serra: mãe baleada com filho no colo relata pedido a Deus

Ela havia buscado o filho mais velho na escola, quando começou o tiroteio; ela e o caçula foram atingidos. Um homem e uma outra criança também ficaram feridos

Publicado em 4 de outubro de 2025 às 13:30

O que era para ser apenas mais um dia comum terminou em desespero. Uma dona de casa, de 28 anos, havia acabado de buscar o filho mais velho, de 4 anos, na escola e carregava no colo o caçula, de dois anos, quando foi surpreendida por tiros no meio da rua. Ela e o caçula foram atingidos.

Na hora só pensei: ‘Deus, me leva não, tenho meus filhos para cuidar' x Dona de casa

O ataque aconteceu no bairro Belvedere, na noite de sexta-feira (3). Além da mulher e do filho, um jovem de 21 anos e uma menina de 7 anos foram baleados por dois criminosos que estavam em uma moto. A dupla passou atirando na Rua Ecoporanga, por volta das 18 horas.

A dona de casa contou que, ao voltar da escola, viu os suspeitos chegando e já atirando. Ela virou de costas para fugir e proteger os filhos, e sentiu quando foi atingida. “Meu irmão pegou meu neném e eu falei: ‘Socorre ele primeiro’. Eu não estava conseguindo nem falar direito, estava perdendo minha voz, só vi escuro. Ouvi meu filho chorando e pedi a Deus que nada acontecesse com ele”, disse a mulher.

Dona de casa e o filho de dois anos foram baleados em ataque, na Serra Crédito: Deyvison Reis

As vítimas foram socorridas por moradores até o Pronto Atendimento de Serra Sede. A criança de dois anos precisou ser transferida para o Hospital Infantil, em Vitória, mas recebeu alta ainda na noite de sexta-feira. A bala atravessou o braço do menino. Já a mãe foi levada para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves e também já teve alta.

Passado o desespero, a dona de casa afirmou que pensa em deixar o bairro.

Graças a Deus, o caçula está bem. Não quero ficar lá mais. Estou com medo. Não quero isso para os meus filhos X Dona de casa

Desespero e tiros

Polícia Militar e Polícia Civil atenderam à ocorrência de ataque a tiros no bairro Belvedere, na Serra Crédito: Daniel Marçal

Testemunhas relataram que os dois criminosos passaram em uma moto vermelha e começaram a atirar sem alvo definido. Uma criança de 7 anos, que voltava da escola, foi atingida. Os disparos também feriram a dona de casa, o filho de dois anos e, em seguida, o jovem de 21 anos.

A babá da menina de 7 anos, que pediu para não ser identificada, disse que a criança foi baleada na coxa e segue internada. "Ela estava com a perna inchada e a bala tinha atravessado a coxa dela. Quando me viu, ela disse: 'Tia, não estou sentindo minha perna'”, contou. Segundo a babá, a menina pode precisar de cirurgia, já que o projétil atingiu o osso. A família aguarda informações médicas e não há previsão de alta.

O major Sotele, da Polícia Militar, disse que a suspeita é de que traficantes de Divinópolis tenham ido à região atacar rivais, mas, sem encontrar os alvos, atiraram indiscriminadamente. “Estamos saturando a região apara garantir a tranquilidade e para prender criminosos”, afirmou.

A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra.

(Com informações de Priciele Venturini e Daniel Marçal, da TV Gazeta)

