Home
>
Polícia
>
Assassino de pedreiro pagou fiança de 4 mil, mas permanece preso

Assassino de pedreiro pagou fiança de 4 mil, mas permanece preso

O valor da fiança foi devolvido à família e o suspeito recebeu prisão temporária

Elis Carvalho

Repórter de Cotidiano / [email protected]

Publicado em 9 de agosto de 2019 às 13:09

 - Atualizado há 6 anos

Mário César Gadiol confessou que cometeu o crime porque sua filha foi estuprada pelo pedreiro Crédito: Reprodução/TV Gazeta

O entregador Mário César Gadiol, de 30 anos, que confessou ter matado o pedreiro Aloísio da Silva Bandeira, de 43 anos, na última terça-feira (6), na Serra, chegou a pagar fiança de R$ 4 mil pelo crime de receptação, já que usou uma moto roubada para praticar o crime. Mas o valor foi devolvido à família e o suspeito recebeu prisão temporária. Isso porque, para a polícia, apesar de não ter sido preso em flagrante pelo homicídio, ele pode prejudicar o andamento das investigações.

Recomendado para você

O suspeito, de 19 anos, era um dos chefes do tráfico do bairro Guaranhuns, mas morava em Nova Itaparica

Traficante ligado ao TCP é preso ao entrar em carro de aplicativo em Vila Velha

Um homem de 22 anos e um adolescente de 15 foram localizados e detidos; um terceiro envolvido é procurado pelo crime, que culminou no roubo de cerca de R$ 140 mil

Envolvidos em roubo a dono de padaria em Sooretama são detidos em Linhares

Uma servidora da educação e duas da saúde municipal foram indiciadas por homicídio culposo (quando não há intenção de matar). A denúncia foi encaminhada ao Ministério Público do Espírito Santo

Servidoras vão responder por morte de criança agredida em escola de Ibatiba

O crime aconteceu na manhã da última terça-feira no bairro Novo Horizonte, na Serra. Câmeras de videomonitoramento da região  mostram o momento exato em que Mário César ordena que o pedreiro Aloísio deite no chão. Ele dispara contra o homem e depois sai com os pertences da vítima.

00:00 /
Assassino de pedreiro pagou fiança de 4 mil, mas permanece preso

PRISÃO

O entregador foi detido na madrugada da última quinta-feira (08). Em depoimento, ele confessou à polícia que cometeu o crime porque soube cinco dias antes que a filha, hoje com 12 anos, teria sido estuprada pelo pedreiro há quatro anos, quando a mulher de Aloísio, uma dona de casa, era a babá da menina.

FIANÇA

Inicialmente, o entregador foi autuado por receptação — por usar uma moto com restrição de roubo. Como o crime é afiançável, o delegado Romualdo Gianordoli, titular do Departamento Especializado em Investigações Criminais (DEIC), arbitrou uma fiança de R$ 4 mil.

O pagamento chegou a ser feito pela família, que aguardou durante toda a tarde de quinta-feira (8) a liberação de Mário César. Como o crime aconteceu na terça-feira e o entregador não foi preso em flagrante, ele não poderia ser autuado pelo crime de homicídio, mesmo tendo confessado.

> Morte de pedreiro na Serra: madrasta fala como enteada narrou abusos

Porém, o delegado Romualdo Gianordoli representou, na tarde de quinta-feira (8), pela prisão temporária de Mário César pelo crime de homicídio. O pedido foi concedido pela Justiça no início da noite e o dinheiro da fiança foi devolvido a família. De acordo com o delegado, o entregador seria encaminhado na manhã desta sexta-feira (9) ao Centro de Triagem de Viana.

"Como a liberdade dele poderia comprometer as investigações, optamos por fazer o pedido de prisão. O crime é claro, houve um homicídio, mas a motivação ainda precisa ser investigada", declarou o delegado. 

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Estupro

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais