Assaltos, morte e ferido em menos de 24 horas na Serra

Publicado em 7 de agosto de 2019 às 14:33
- Atualizado há 6 anos
Em menos de 24 horas, três pessoas foram alvo de tiros durante assaltos em bairros da Serra nesta terça-feira (6). Um homem morreu, outro conseguiu fugir e o terceiro ficou ferido.
NOVO HORIZONTE
Pela manhã, o pedreiro Aloísio da Silva Bandeira, 43 anos, foi morto com dois tiros durante um assalto no bairro Novo Horizonte. Na ocasião, os bandidos fugiram levando uma mochila com dois celulares.
À noite, em um intervalo de uma hora, dois homens foram abordados por bandidos armados nos bairros São Francisco e Enseada de Jacaraípe. Segundo a polícia, nos dois casos, os alvos eram os carros das vítimas.
SÃO FRANCISCO
Às 21h16, três criminosos tentaram roubar o Ford Fusion de um morador do bairro São Francisco quando ele estava em frente à casa dele na rua Santa Maria.
A vítima contou à polícia que os assaltantes atiraram três vezes na direção dele quando o avistaram. Ele conseguiu fugir e não ficou ferido.
ENSEADA DE JACARAÍPE
Uma hora depois, criminosos tentaram roubar um Renault Logan no bairro Enseada Jacaraípe. Na hora da ação, o dono do veículo foi atingido pelos bandidos com um tiro no antebraço esquerdo e socorrido para o hospital Jayme dos Santos Neves, no mesmo município.
Os bandidos fugiram sem levar o veículo. A polícia investiga a relação entre os crimes.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o