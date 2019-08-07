Home
>
Polícia
>
Assaltos, morte e ferido em menos de 24 horas na Serra

Assaltos, morte e ferido em menos de 24 horas na Serra

A terça-feira (06) foi marcada por crimes no município. O primeiro caso aconteceu pela manhã quando um pedreiro foi assassinado a caminho do trabalho

Gazeta Online

Imagem de perfil de Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Repórter / [email protected]

Publicado em 7 de agosto de 2019 às 14:33

 - Atualizado há 6 anos

Rua Santa Maria, no bairro São Francisco, na Serra, onde aconteceu uma tentativa de assalto Crédito: Isaac Ribeiro

Em menos de 24 horas, três pessoas foram alvo de tiros durante assaltos em bairros da Serra nesta terça-feira (6). Um homem morreu, outro conseguiu fugir e o terceiro ficou ferido. 

Recomendado para você

O suspeito, de 19 anos, era um dos chefes do tráfico do bairro Guaranhuns, mas morava em Nova Itaparica

Traficante ligado ao TCP é preso ao entrar em carro de aplicativo em Vila Velha

Um homem de 22 anos e um adolescente de 15 foram localizados e detidos; um terceiro envolvido é procurado pelo crime, que culminou no roubo de cerca de R$ 140 mil

Envolvidos em roubo a dono de padaria em Sooretama são detidos em Linhares

Uma servidora da educação e duas da saúde municipal foram indiciadas por homicídio culposo (quando não há intenção de matar). A denúncia foi encaminhada ao Ministério Público do Espírito Santo

Servidoras vão responder por morte de criança agredida em escola de Ibatiba

00:00 /
Assaltos, morte e ferido em menos de 24 horas na Serra

NOVO HORIZONTE

Pela manhã, o pedreiro Aloísio da Silva Bandeira, 43 anos, foi morto com dois tiros durante um assalto no bairro Novo Horizonte. Na ocasião, os bandidos fugiram levando uma mochila com dois celulares.

Homem é morto a caminho do trabalho em Novo Horizonte, na Serra Crédito: Fabíola de Paula / TV Gazeta

À noite, em um intervalo de uma hora, dois homens foram abordados por bandidos armados nos bairros São Francisco e Enseada de Jacaraípe. Segundo a polícia, nos dois casos, os alvos eram os carros das vítimas.

SÃO FRANCISCO

Às 21h16, três criminosos tentaram roubar o Ford Fusion de um morador do bairro São Francisco quando ele estava em frente à casa dele na rua Santa Maria.

A vítima contou à polícia que os assaltantes atiraram três vezes na direção dele quando o avistaram. Ele conseguiu fugir e não ficou ferido.

ENSEADA DE JACARAÍPE

Uma hora depois, criminosos tentaram roubar um Renault Logan no bairro Enseada Jacaraípe. Na hora da ação, o dono do veículo foi atingido pelos bandidos com um tiro no antebraço esquerdo e socorrido para o hospital Jayme dos Santos Neves, no mesmo município.

Os bandidos fugiram sem levar o veículo. A polícia investiga a relação entre os crimes.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

crime

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais