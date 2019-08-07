Violência

Assaltos, morte e ferido em menos de 24 horas na Serra

A terça-feira (06) foi marcada por crimes no município. O primeiro caso aconteceu pela manhã quando um pedreiro foi assassinado a caminho do trabalho

Publicado em 7 de agosto de 2019 às 14:33 - Atualizado há 6 anos

Rua Santa Maria, no bairro São Francisco, na Serra, onde aconteceu uma tentativa de assalto Crédito: Isaac Ribeiro

Em menos de 24 horas, três pessoas foram alvo de tiros durante assaltos em bairros da Serra nesta terça-feira (6). Um homem morreu, outro conseguiu fugir e o terceiro ficou ferido.

NOVO HORIZONTE

Pela manhã, o pedreiro Aloísio da Silva Bandeira, 43 anos, foi morto com dois tiros durante um assalto no bairro Novo Horizonte. Na ocasião, os bandidos fugiram levando uma mochila com dois celulares.

Homem é morto a caminho do trabalho em Novo Horizonte, na Serra Crédito: Fabíola de Paula / TV Gazeta

À noite, em um intervalo de uma hora, dois homens foram abordados por bandidos armados nos bairros São Francisco e Enseada de Jacaraípe. Segundo a polícia, nos dois casos, os alvos eram os carros das vítimas.

SÃO FRANCISCO

Às 21h16, três criminosos tentaram roubar o Ford Fusion de um morador do bairro São Francisco quando ele estava em frente à casa dele na rua Santa Maria.

A vítima contou à polícia que os assaltantes atiraram três vezes na direção dele quando o avistaram. Ele conseguiu fugir e não ficou ferido.

ENSEADA DE JACARAÍPE

Uma hora depois, criminosos tentaram roubar um Renault Logan no bairro Enseada Jacaraípe. Na hora da ação, o dono do veículo foi atingido pelos bandidos com um tiro no antebraço esquerdo e socorrido para o hospital Jayme dos Santos Neves, no mesmo município.

Os bandidos fugiram sem levar o veículo. A polícia investiga a relação entre os crimes.

