Assalto a agência dos Correios termina com bandido baleado em Cariacica

Agência na Expedito Garcia foi alvo de bandidos Crédito: Sullivan Silva

Um assalto a uma agência dos Correios localizada no início da Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande, Cariacica, terminou com um bandido baleado durante uma troca de tiros com policiais militares no início da tarde desta segunda-feira (25).

Por volta de 12h15, dois assaltantes armados invadiram a agência e fizeram clientes e funcionários reféns. Segundo as primeiras informações apuradas pela reportagem do

Gazeta Online

no local, uma das funcionárias da agência, ao se aproximar do estabelecimento, viu as pessoas deitadas, notou a movimentação e foi até uma loja para pedir que ligassem para a Polícia Militar.

Em minutos, os policiais militares chegaram. Logo, montaram um cerco em torno da agência. Houve troca de tiros entre policiais e bandidos.

Na fuga, um dos criminoso seguiu em direção à BR 262 fazendo uma cliente refém. O criminoso liberou a mulher e entrou em uma loja localizada a cerca de 300 metros do local. O assaltante foi baleado e preso pelos PMs. Ele foi para o PA de Alto Lage, no mesmo município, e, depois, transferido ao Hospital São Lucas, em Vitória. Na perseguição, o outro assaltante que ainda estava dentro da agência conseguiu fugir.

"OUVI DE 5 A 6 TIROS"

Uma comerciante que tem uma loja perto da agência dos Correios disse que escutou de 5 a 6 tiros no momento em que os criminosos tentavam escapar da polícia. Segundo a comerciante a ação dos criminosos não deu certo porque uma das funcionárias da agência estranhou a movimentação no local.

"Uma funcionária (dos Correios) foi entrando na porta e percebeu as pessoas deitadas no chão. Aí ela entrou aqui na loja pedindo para ligar para o Ciodes", contou a comerciante Tânia Rainha.