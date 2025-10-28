Em condomínio

Assaltantes amarram adolescentes e roubam apartamento em Jacaraípe

Criminosos armados invadiram um apartamento em Estância Monazítica, amarraram quatro adolescentes e fugiram levando diversos objetos

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 11:58

Adolescentes são amarrados durante roubo em Jacaraípe, na Serra Crédito: Leitor A Gazeta

Um adolescente de 15 anos e três amigos foram amarrados dentro do banheiro por criminosos armados durante um assalto a um apartamento no bairro Estância Monazítica, na Serra, na noite de segunda-feira (27). O imóvel foi todo revirado pelos invasores.

“Cheguei do supermercado e encontrei meu filho com os colegas desesperados, dizendo que tinha bandido dentro do apartamento. No momento achei que fosse brincadeira deles, mas quando fui ao apartamento, tudo revirado”, disse o dono do imóvel e pai do adolescente, que preferiu não se identificar.

Segundo o morador, dois criminosos permaneceram no apartamento por cerca de meia hora e fugiram levando vários pertences. Após a saída dos assaltantes, os adolescentes conseguiram se soltar.

“Levaram tênis, roupas, relógio, uma misteira. Levaram bastante coisa. Nem consegui contabilizar ainda”, contou o homem.

Imagens de uma câmera de segurança de um comércio próximo registraram um dos suspeitos fugindo com uma bolsa na mão.

O morador acredita que os criminosos entraram no condomínio pelo portão principal, aproveitando-se da saída de outro morador para passar com o portão ainda entreaberto.

Moradores contaram que os suspeitos tentaram invadir outros apartamentos, mas só conseguiram acessar o que estava destrancado, onde estavam os adolescentes.

“Foram levados para o banheiro, amarrados. Um dos colegas foi amarrado com apenas uma presilha e conseguiu se soltar. Depois foi na cozinha, pegou a faca e soltou os demais”, relatou.

A Polícia Militar foi acionada e orientou a vítima a registrar boletim de ocorrência na delegacia. Os militares fizeram buscas, mas nenhum suspeito foi localizado. O caso foi registrado no 11º Distrito Policial de Jacaraípe, que vai investigar o crime.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta