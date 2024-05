Após tiroteio, escolas e Cras retomam atividades em bairro de Cachoeiro

Criminosos trocaram tiros nesta semana em frente a escola no bairro Zumbi, causando clima de insegurança na região

As aulas nas escolas municipais Normília da Cunha dos Santos e Profª Idalina Cunha Moraes, e os atendimentos Centro de Referência de Assistência Social (Cras), no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, foram retomadas nesta quarta-feira (8) após suspensão na última terça-feira (7). Os locais estavam sem funcionar por conta do confronto armado entre criminosos rivais na tarde de segunda-feira (6).