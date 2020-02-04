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Morro da Piedade

Após tiroteio em Vitória, segurança é reforçada até perto de escolas

Pelo menos 40 policiais militares, além de agentes da Polícia Civil e Guarda Municipal reforçam a segurança no entorno do Morro da Piedade

Publicado em 04 de Fevereiro de 2020 às 16:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 fev 2020 às 16:49
Após o intenso tiroteio no Morro da Piedade, Polícia Militar informou que reforçou a segurança na região desde o início desta terça-feira (4). Além dos 40 militares enviados, também há apoio da Polícia Civil e da Guarda Municipal de Vitória. O efetivo está espalhado em pontos estratégicos, inclusive próximos a escolas, com o objetivo de garantir o trabalho dos professores, que estão em fase de conclusão do planejamento do ano letivo de 2020.
De acordo com o tenente-coronel Borges, do 1º Batalhão da Polícia Militar, essas localizações atenderam a um pedido da Secretaria de Educação e da Secretaria de Direitos Humanos de Vitória. "Esse reforço na segurança em torno da região do Morro da Piedade também abrange o entorno da Fonte Grande e Moscoso", detalhou.
Tenente-Coronel Borges, do 1º Batalhão da Polícia Militar Crédito: Larissa Avilez | A Gazeta
Ainda de acordo com ele, o tiroteio da noite desta segunda-feira (3) aconteceu em decorrência de uma tentativa de ataque, entre grupos criminosos rivais. "Essa invasão partiu do Moscoso, em direção a Fronte Grande. Mas, ao passarem por Piedade, os criminosos se depararam com o policiamento e, então, começou os disparos", explicou.
A ocorrência tem relação com o tráfico de drogas e está sob investigação da Polícia Civil, que, em nota, informou que nenhum suspeito havia sido detido até esta tarde. O caso seguirá sob responsabilidade do 1º Distrito de Polícia de Vitória. Quem tiver qualquer informação a respeito deve registrá-la pelos canais do Disque-Denúncia (181).

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Por meio de nota, a Prefeitura de Vitória confirmou o reforço de patrulhamento, realizado em conjunto com a Polícia Militar e a Guarda Municipal a fim de garantir a segurança dos moradores, servidores e alunos. A Secretaria de Educação também afirmou que o início do ano letivo está mantido para esta quarta-feira (5).

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