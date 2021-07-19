Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Veja vídeo

Após fugir de abordagem, motociclista é perseguido e detido na Serra

Segundo a Guarda Municipal, que realizou a perseguição, a moto não era roubada e não tinha nada de ilegal com o homem. Mas ele foi levado para a delegacia por desobedecer à ordem de parada

Publicado em 19 de Julho de 2021 às 11:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jul 2021 às 11:39
Motociclista foi perseguido e detido na Serra
Motociclista foi pre Crédito: Reprodução/TVGazeta
Um motociclista de 31 anos foi perseguido e detido pela Guarda Municipal depois de não obedecer a uma ordem de parada. O caso aconteceu no bairro Civit II, na Serra, onde vários motociclistas estavam reunidos e faziam manobras arriscadas.
De acordo com informações apuradas pela TV Gazeta, quando a viatura da Guarda Municipal chegou a local os motociclistas fugiram, cada um foi para um lado, e os guardas foram atrás. A viatura iniciou a perseguição a um motociclista que estava de camisa vermelha. Durante o trajeto, o homem perdeu o controle da moto em uma curva e caiu. Após o acidente, o motociclista de 31 anos foi detido pelos guardas.
A moto não era roubada e não tinha nada de ilegal com o homem, mas ele foi levado para a delegacia por desobedecer à ordem de parada. "Imediatamente fizemos a revista pessoal para saber se ele tinha algo de ilícito, algum mandado de prisão em aberto e verificamos se a motocicleta possuía alguma restrição. Nada foi encontrado no local. Mas ele foi informado que seria socorrido, porque teve escoriações na face, e seria posteriormente levado à delegacia pelo crime de desobediência e resistência", explicou Dias, agente da Guarda Municipal da Serra.
O agente contou que a Guarda Municipal recebeu a informação de que havia mais de 20 motociclistas fazendo manobras arriscadas no bairro Civt II, perto de crianças. Um vídeo feito no local mostra motociclistas empinando a moto, em uma manobra conhecida como "grau" e que é proibida pelo código de trânsito.
"Ali é um local que as pessoas utilizam para campeonato de pipa, até para andar de motocicleta porque é um local que não tem residência. Porém, como houve a denúncia por parte de famílias que estavam ali, a Guarda Municipal teve que ir ao local verificar. O intuito era que eles parassem, todos fossem abordados e verificados. Porém, por conta deles, eles não obedeceram e começaram com esse acompanhamento", disse o agente.
O motociclista foi levado para a delegacia para prestar depoimento.
Com informações da TV Gazeta.

Veja Também

Parque onde adolescentes foram arremessadas é interditado no ES

Vídeo: fiéis se assustam com assassinato perto de igreja em Vila Velha

Criança de 7 anos é abordada por PMs e pais são detidos na Serra

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

guarda municipal Serra
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Frango de padaria: 6 receitas especiais para o almoço de domingo
Imagem de destaque
Ex-jogador do Estrela do Norte morre aos 28 anos em Cachoeiro
Imagem de destaque
3 simpatias infalíveis para destravar a vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados