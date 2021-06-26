Após dia de tensão, bairro Bonfim amanhece em clima de tranquilidade em Vitória

Morro do Bonfim, em Vitória Crédito: Arquivo AG

Um ônibus foi quebrado no bairro, outro quase foi atacado na avenida Marechal Campos e uma viatura da Polícia Civil foi apedrejada no DPJ de Vitória. Na manhã deste sábado, familiares e amigos fizeram um cortejo fúnebre de Danilo, seguindo a pé pelas ruas do bairro até o cemitério pedindo justiça.

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SEXTA-FEIRA TENSA NA REGIÃO

Morte, protesto, confrontos e quebradeira. Uma série de acontecimentos deixou um clima de tensão no bairro do Bonfim, vizinho ao Bairro da Penha, em Vitória, na manhã desta sexta-feira (25).

O início do pavio para a explosão de conflitos no bairro foi a morte do adolescente Danilo Candida de Souza, 17 anos, na noite de quinta-feira (24), no bairro. A morte dele aconteceu em um suposto conflito com policiais militares, os quais alegam que Danilo teria atirado contra eles. Já parentes de Danilo, muito conhecidos na comunidade, descrevem que o rapaz não estaria armado e que não teria atirado contra os militares, segundo informações da TV Gazeta. Ao longo do dia a reportagem não conseguiu falar com os parentes de Danilo.

O duelo de versões sobre o fato não tirou a indignação de familiares e amigos do rapaz que protestaram no início da manhã. Durante o ato, criminosos chegaram a arremessar pedras contra um ônibus e até pedaços de paus foram usados como arma para depredar o veículo. O acesso de coletivos ao local foi suspenso.

Militares foram ao local e confrontaram os manifestantes com munições não letais. Ao longo da manhã, até um ataque criminoso acabou sendo feito a uma viatura da Polícia Civil, que estava estacionada ao lado da delegacia. Suspeitos foram detidos ao longo do dia.